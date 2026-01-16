¥Ý¥ë¥·¥§¤ÇÄÉÆÍ¡ÄÉ×ÉØ2¿Í»àË´¡¡ÃË¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º
6Ç¯Á°¡¢¹âµé³°¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤ò»þÂ®ºÇÂç268¥¥í¤Û¤É¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢É×ÉØ2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É§ÅÄ²ÅÇ·Èï¹ð¤Ï2020Ç¯¡¢¼óÅÔ¹âÂ®¤ÇÀ©¸æ¤¬º¤Æñ¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë»þÂ®ºÇÂç268¥¥í¤Û¤É¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢É×ÉØ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤¹¤ë´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤±¿Å¾¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë°¼Á¡×¡ÖÆ»Ï©¤¬¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬1¿Í¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢É§ÅÄÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÀ©¸æº¤Æñ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É§ÅÄÈï¹ð¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¼«À©¿´¤Èµ¬ÈÏ°Õ¼±¤Î¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ï16Æü¤Ç·ë¿³¤·¡¢È½·è¤Ïº£·î27Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
