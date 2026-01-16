¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡ÖEye Love You¡×»×¤¤½Ð¤Î¾ì½êÂ³¡¹¾Ò²ð ÅìµþVlog¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö½ª»Ï²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û´Ú¹ñ¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡¦BLITZWAY ENTERTAINMENT¡Ê¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥¦¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬1·î15Æü¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ò¥ç¥×¡Ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ò¥ç¥×¤¬»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æ¡¦32ºÐ´Ú¹ñÇÐÍ¥¡¢Åìµþ³¹Ãæ¤Ë¹ßÎ×
¥Ò¥ç¥×¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖEye Love You¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤ÈÁê¼ê¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¼ÒÄ¹¡¦ËÜµÜÐÒÎ¤¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ëÇ¯²¼´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥æ¥ó¡¦¥Æ¥ª¤ò±é¤¸¡¢2¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë1Çñ2Æü¤ÇÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿¥Ò¥ç¥×¤ËÌ©Ãå¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤ËÍ¼¿©¤Î¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥Ò¥ç¥×¤Ï¡ÖEye Love You¡×»£±Æ»þ¤Ë¹Ô¤¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿Å¹¤òÈ¯¸«¤·¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¡£¥°¥é¥¿¥ó¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤ÎÅ¹¤ò¼¡¡¹»Øº¹¤·¡ÖËÍ¤¬¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ê¤É¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¥»¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜÅö¤Æ¤ÎÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡ª¤³¤³¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¶¦Í¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö³¹Ãæ¤òÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö½ª»Ï²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æ¡¦32ºÐ´Ú¹ñÇÐÍ¥¡¢Åìµþ³¹Ãæ¤Ë¹ßÎ×
¢¡¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡ÖEye Love You¡×»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê
¥Ò¥ç¥×¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖEye Love You¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤ÈÁê¼ê¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¼ÒÄ¹¡¦ËÜµÜÐÒÎ¤¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ëÇ¯²¼´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥æ¥ó¡¦¥Æ¥ª¤ò±é¤¸¡¢2¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤ÎÅ¹¤ò¼¡¡¹»Øº¹¤·¡ÖËÍ¤¬¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ê¤É¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¥»¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜÅö¤Æ¤ÎÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡ª¤³¤³¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¢¡¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤ÎÆ°²è¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¶¦Í¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö³¹Ãæ¤òÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö½ª»Ï²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û