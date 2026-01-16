Ãæ¹ñ¥·¥å¡¼¥²¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¡¢Strawberry Lust¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬DJ¤ÇÍèÆü¡¡ÀÄ¤¤é¬é¯¤é¤â½Ð±é
Strawberry Moon
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë²¼ËÌÂôTHREE
OPEN 17:00¡¡START 17:30¡ÊCLOSE 21:30Í½Äê¡Ë
¡ÒLIVE¡Ó
¥è¥Ä¥É¥á¥Î¥Ç¥£
ÀÄ¤¤é¬é¯
FOnBA
¡ÒDJ¡Ó
Laora Gein¡ÊStrawberry Lust DJ set¡Ë
Oeil DJ set
DJ SoMa¡ÊAMEMOYO¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
ADV¡§3,000±ß¡Ü1D
DOOR¡§3,500±ß¡Ü1D
22ºÐ°Ê²¼¡§1,500±ß¡Ü1D
¢¨Ç¯Îð¤ÎÊ¬¤«¤ë½ñÎà¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§https://livepocket.jp/e/strawberrymoon
