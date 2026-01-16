²¬»³¡¦Ìð³ÝÄ®¡¡Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤òÌ±´Ö°ÑÂ÷¤Ø¡¡4·î¤«¤é
¡Ê»ñÎÁ¡ËÌð³ÝÄ®Ìò¾ì
¡¡²¬»³¸©Ìð³ÝÄ®¤Ï¡¢Ä®Æâ5¥«½ê¤ÎÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤ò2026Ç¯4·î¤«¤éÌ±´Ö°ÑÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìð³ÝÄ®Æâ¤Î7¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Î¤¦¤Á5¹»¶è¡ÊÌð³Ý¡¢»°Ã«¡¢ÀîÌÌ¡¢ÃæÀî¡¢¾®ÅÄ¡Ë¤Ë¤¢¤ëÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¶µ¿¦°÷¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÆ³°÷¤äÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë°Ñ°÷²ñ¤¬±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ØÆ³°÷¤¬²ñ·×¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ°é¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥×¥í¥Ýー¥¶¥ëÊý¼°¤Î¸øÊç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿4¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹Âç¿·Åì¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡Ë¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ç¡¢°ÑÂ÷¶â¤Ï1²¯9800Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡4·î¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹Âç¿·Åì¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬²ñ·×¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼ÔÉéÃ´¶â¤ä»ØÆ³°÷¤Î¼êÅö¤âÅý°ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£