¡¡ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¤Ï£±£¶Æü¡¢·º»öºÛÈ½¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Î¿³Íý¤Ç¸¡»¡¤¬³«¼¨¤·¤¿¾Úµò¤Î¡ÖÌÜÅª³°»ÈÍÑ¡×¤ò¶Ø¤¸¤ëµ¬ÄêÁÏÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÃÎ¤ë¸¢Íø¤ò¼é¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¾Úµò¤Î³°ÉôÄó¶¡¤ËÈ³Â§¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢¤Þ¤¿ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤ë¸«²ò¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¡ÊË¡Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ë¤ÎÉô²ñ¤ËË¡Ì³¾Ê¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö¸¡Æ¤»ñÎÁ¡×¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤·¤¿¿Í¤¬ÀÁµá¼êÂ³¤¤Ë»È¤¦°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç¾Úµò¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¤òÂè»°¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¡¢°ãÈ¿¤¹¤ë¤È£±Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï£µ£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤¹µ¬Äê¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÂÐ²Á¤òÆÀ¤ëÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ³Â§¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î·º»öºÛÈ½¤Ç¤â¾Úµò¤ÎÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·È³Â§¤ò²Ê¤¹µ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸«²ò¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î·º»öºÛÈ½¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¡¢¾Úµò¤ÏËµÄ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°ìÄêÄøÅÙÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¾Úµò¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÌÜÅª³°»ÈÍÑ¡×¤ËÈ³Â§¤ò²Ê¤»¤Ð¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¤ò°Ñ½Ì¤µ¤»¡¢¾Úµò¤ò¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á³°Éô¤Ë³«¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø±×ÌÜÅª¤Î¹Ô°Ù¤âÁË³²¤µ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸«²ò¤Ï¤Þ¤¿¡¢¾Úµò¤ÎÌÜÅª³°»ÈÍÑ¶Ø»ß¤òÊóÆ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼èºà¡¦ÊóÆ»¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö¹ñÌ±¤ÎÃÎ¤ë¸¢Íø¡×¤ËÊô»Å¤¹¤ëÌò³ä¤¬½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©°ì²È»¦³²»ö·ï¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡¤¬³«¼¨¤·¤¿¡Ö£µÅÀ¤Î°áÎà¡×¤Î¥«¥é¡¼¼Ì¿¿¤òÊÛ¸î»Î¤¬»Ù±ç¼Ô¤é¤Ë¶¦Í¤·¤Æ·ìº¯¤ÎÊÑ¿§¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊóÆ»¤â¤µ¤ì¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤ÎºÆ¿³Ìµºá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤Î¶Ø»ß¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ´þÂ»¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸«²ò¤Ï¡¢²ÃÌÁ³Æ¼Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ËºÇ¹â¤Î·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½Å¤ó¤¸¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¡×¤È·Ç¤²¤¿¿·Ê¹ÎÑÍý¹ËÎÎ¤Ë¤Î¤Ã¤È¤êÊóÆ»ÎÑÍý¤Î½å¼é¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
