Ê¿»³²Ö±©¡¢¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤ºä¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¤ß¤¿¤¤¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
21Æü¤Ë¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤ºä¡¿¼«Ëý¤ÎÆÊÌÚ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë±é²Î²Î¼êÊ¿»³²Ö±©¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÀÄ»³¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤ºä¡×¡Ö¼«Ëý¤ÎÆÊÌÚ¡×¤ä»Õ¾¢¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¡Ê75¡Ë¤Î¡Ö¿ÍÀ¸çÖ¤¤Á¥¡×¤Ê¤É¤ò¼«Ëý¤Î¿¤Ó¤ë¹â²»¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²Î¹¥¤¤Ê°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢½é¤á¤Æ¿ÍÁ°¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤Î¤Ï4ºÐ¤Î»þ¡£Êì¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÌµË¡¾¾¤Î°ìÀ¸¡×¤ò¸øÌ±´Û¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¾®5»þ¤Ë¤ÏÉã¤ÎÍ§¿Í¤Î¡È¤ª¤ä¤¸¥Ð¥ó¥É¡ÉÃç´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¥®¥¿¡¼¤â³Ð¤¨¤¿¡£¹â2»þ¤Ë¤ÏNHK¤Î¤É¼«Ëý¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢10Âå¤«¤é¼ã¤²ÎÉ±¤È¤·¤Æ¡ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÂ¸ºß¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï2Ç¯´Ö¡¢±ýÉü5»þ´Ö¤«¤±¤ÆÅìµþ¤Î²»³ÚÀìÌç³Ø¹»¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ²Î¤òËá¤¤¤¿¡£19Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤Î¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê´ä²¼¿©ÉÊ¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¸å¤â¡¢¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÌÏº÷¡£¤ä¤¬¤Æ¾¾Á°¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢24Ç¯8·î¤«¤é1Ç¯4¥«·î¡¢¾¾Á°¤ÎÄï»Ò¡¦»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤ÎÉÕ¤¿Í¤È¤·¤Æ½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ÖÄ°¤±¤Ð¸µµ¤¡ª²Î¤¨¤Ð¾Ð´é¡ª¤µ¤ï¤ä¤«Ì¼¡ª¡×¤À¡£¡Ö4ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¿ÍÁ°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬ËÄ¤é¤ßÂ³¤±¤ÆÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£ÆÊÌÚ»Ô¤ÎÂçÀî½¨»Ò»ÔÄ¹¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿²Ö±©¤µ¤ó¡£»ä¤âºòÆü¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¡Ø¤¢¤¸¤µ¤¤ºä¡Ù¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ»Ô¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
·ÝÌ¾¡ÖÊ¿»³²Ö±©¡×¤Ë¤Ï¡Ö²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¡×¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦1Êâ¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£