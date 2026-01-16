¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢2700ËüºÆÀ¸¤ÈÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿ORANGE RANGE¤È¤Î¥³¥é¥ÜÈëÏÃÌÀ¤«¤¹¡ÖÅöÆü¤Þ¤Ç²¿¤¹¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âçºå»þÂå¤Î¡È¤¤¤Ä¥á¥ó¡É¤¬½¸·ë¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤ÎÊó¹ð²ñ¡Ö¾åµþÂçºåÁÈ ¤³¤Ã¤½¤êºîÀï¥Þ¥¸¿·Ç¯²ñ2026¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥æ¥ê¥«¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ORANGE RANGE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿ÃæÃ«¤Î¡Ö¥ª¥¤¥é¤¬¹Ô¤¯¤·¤«¤Í¤§¤Ê¡×
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦ÅÆ¡õÆ²Á°Æ©¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔâ«Ê¿¡õ¥±¥Ä¤È¤¤¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿2ÁÈ¤È¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦ºåËÜ¡õÃæÃ«¤¬½Ð±é¤·¤¿Æ±´ë²è¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢Æ±¤¸2023Ç¯¤Ë¾åµþ¤·¤¿ÌÁÍ§Æ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î2¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÅÀ¿ô¤ò²áµî3Ç¯¤ÇºÇ¹â¤Î80ÅÀ¤ÈºÎÅÀ¤¹¤ë¡£ºåËÜ¤Ï¡Ö¹¬±¿¤¬²¿²ó¤«¹ß¤êÃí¤¤¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆORANGE RANGE¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡Ù¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¥Þ¥æ¥ê¥«¤ÈORANGE RANGE¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿Æ±MV¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç2700ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏORANGE RANGE¤È¤È¤â¤Ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬MV½Ð±é¤ò¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÁ¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢¤³¤ì¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¤â2024Ç¯¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡¤Ç¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬ORANGE RANGE¤Î¡Ø¾å³¤¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤ò¥Í¥¿¤Ç°úÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¥³¥é¥Ü¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
MV»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÃ«¤Ï¡ÖÅöÆü¹Ô¤¯¤Þ¤Ç²¿¤¹¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ºåËÜ¤â¡Ö2¡Á3ÉÃ½Ð¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËORANGE RANGE¤µ¤ó¤È¸ªÁÈ¤ó¤Ç²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¥á¥¤¥óµé¤Î°·¤¤¤¬°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬¡ØZÀ¤Âå¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ù¤Ç¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡×1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¹ñÆâ¿Íµ¤Podcast¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤â1°Ì¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎÅ·²¼¿Í¤ä¤ó¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£