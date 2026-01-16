±©À¸·ë¸¹¡¢¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤ÎµÏ¿¡¡¥½¥Á¡¦Ê¿¾»¤ÎSP¡¦¥Õ¥êーÆÀÅÀ¤Þ¤È¤á¡§ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿Îò»ËÅª´ð½à¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØÆÃ½¸¡Û
±©À¸·ë¸¹¡§¥½¥Á¡¦Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÀÅÀµÏ¿¤Î¿ä°Ü
2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿±©À¸·ë¸¹¤Î¼çÍ×¤ÊÆÀÅÀµÏ¿¤òµ½Ò¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¡¢2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Î2Âç²ñ¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÀäÂÐ²¦¼Ô¡¢±©À¸·ë¸¹¤Î¡Ö¶â¡×Á´¥ê¥¹¥È¡£¸ÞÎØ¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½ç°Ì¤Þ¤È¤á¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØÆÃ½¸¡Û
2014Ç¯ ¥½¥Á¸ÞÎØ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë
¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï101.45ÅÀ¡£Åö»þ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸ø¼°Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ë¾å½é¤á¤Æ100ÅÀ¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¥Õ¥êー¥¹¥±ー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFS¡Ë¤Ï178.64ÅÀ¡£¹ç·×280.09ÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È³¦½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½ç°Ì¤ÏSP¡¢FS¡¢Áí¹ç¤È¤â¤Ë1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
2018Ç¯ Ê¿¾»¸ÞÎØ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
SP¤Ï111.68ÅÀ¡£FS¤Ï206.17ÅÀ¡£¹ç·×317.85ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ66Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½ç°Ì¤ÏSP1°Ì¡¢FS2°Ì¡¢Áí¹ç1°Ì¡£FSÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢SP¤Ç¤Î¥êー¥É¤òÊÝ¤ÁÁí¹ç¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÀÅÀµÏ¿¤Î³µ³ç
¥½¥ÁÂç²ñ¤«¤éÊ¿¾»Âç²ñ¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤Ï37.76ÅÀ¾å¾º¡£¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹½À®Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÀÅÀ¤Î¿¤Ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Î¾Âç²ñ¤È¤âSP¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¶¥µ»Á´ÂÎ¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±©À¸¤¬ÃÛ¤¤¤¿µ»½ÑÅª´ð½à¤Ï¸å¿Ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¹½À®¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆÀÅÀµÏ¿¤ò°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢º£Âç²ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Èµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
