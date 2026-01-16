ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î³èÌö¤È¤Ï¡¡2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë MLB ¥É¥¸¥ãー¥¹ vs ¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¡Ú¥¯¥¤¥º¡ª¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î³èÌö¤È¤Ï¡Ú¥¯¥¤¥º¡Û
MLB¤Î¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ê¡¦¥êー¥°¡Ë¤¬10·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÎÂçÃ«¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î³èÌö¡ªÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï3HR¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæ10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡ª¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º
³«ºÅ¡§2025.10.18
²ñ¾ì¡§¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
·ë²Ì¡§[¥É¥¸¥ãー¥¹] 5 - 1 [¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º]
¡¡MLB¤Î¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ê¡¦¥êー¥°¡Ë¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï1ÈÖÅê¼ê¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤òÌ¥¤»¤¿¡£9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÍÞ¤¨¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¾¡Íø¤·¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï1²óÎ¢¡¢ÂçÃ«¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£5ÈÖ ¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¤É¤Ç2ÅÀÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë4²óÎ¢¡¢ÂçÃ«¤¬±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï7²óÎ¢¤Ë¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢5ÂÐ0¤È¤¹¤ë¡£
¡¡Åê¼êÂçÃ«¤È¤·¤Æ¤â¡¢7²óÅÓÃæ¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¡¢Èï°ÂÂÇ2¤ËÍÞ¤¨¤ë´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢5ÂÐ1¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ð¥ó¥À¤ËÂå¤ï¤êº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÀèÆ¬¤Î4ÈÖ ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤ò¤¤Ã¤Á¤êÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï4Ï¢¾¡¤Ç¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ