TUY

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢£ÂæÉ÷1¹æ(¥Î¥±ー¥ó)

¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤

2026Ç¯1·î16Æü12»þ45Ê¬È¯É½¡¡µ¤¾ÝÄ£

16Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ11ÅÙ35Ê¬ (11.6ÅÙ)
Åì·Ð128ÅÙ40Ê¬ (128.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1000 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ËÌÂ¦ 390 km (210 NM)
ÆîÂ¦ 220 km (120 NM)

17Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ13ÅÙ35Ê¬ (13.6ÅÙ)
Åì·Ð126ÅÙ05Ê¬ (126.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    95 km (50 NM)

18Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ14ÅÙ30Ê¬ (14.5ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ05Ê¬ (125.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    185 km (100 NM)

19Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ15ÅÙ25Ê¬ (15.4ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ55Ê¬ (125.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    300 km (160 NM)

20Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ15ÅÙ10Ê¬ (15.2ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ05Ê¬ (127.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    Åì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    370 km (200 NM)

21Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ13ÅÙ35Ê¬ (13.6ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ25Ê¬ (127.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    Æî ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    1000 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    460 km (250 NM)
 

¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë¡Ê²èÁü¡Ë

²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê

²èÁü¤¢¤ê¤Îµ­»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2405498?display=1