¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¡×ÉÔ¿¶¤ÇÁê¼ê¥µ¥Ý¤«¤é¡È¶þ¿«¥Á¥ã¥ó¥È¡É¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¡¢°ÕÃÏ¤Î£µ¤«·î¤Ö¤êÆÀÅÀ¤Ë¸½ÃÏÃíÌÜ¡Ö£±Ç¯È¾Á°¤Ë¥Þ¥óC¤«¤é´Ø¿´¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡Ä¡×
¡¡£±Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢²ù¤·¤¤°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸Å¶¶µü¸è¤Ï¤½¤ì¤Ë¸«»ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ð¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸Å¶¶¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¥ì¥ó¥Ì¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡£²Æ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢£±·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×£³²óÀï¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÀï¤·¤¿£´Éô¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¶þ¿«Åª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤âÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Àï¤Ç¸Å¶¶¤ÏÌó£µ¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£67 HAIL HAIL¤Ï¡¢¸Å¶¶¤¬¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¡ÖÌÛ¤é¤»¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤¬¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¶ì¤·¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±Ç¯È¾Á°¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¶ìÀï¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¢¤¶¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Àï¤Ç¡¢Áê¼ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÁ°È¾¡¢¡Ø¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡×
¡Ö¤½¤ì¤ËÈà¤Ï¤É¤¦ÊÖ¤·¤¿¤«¡©¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢£³¡Ý£²¤Î¾¡Íø¤ä¥ê¡¼¥º¤È¤Î£´²óÀï¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÅß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Éüµ¢¤â¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸Å¶¶¤Ï¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÇÎÏ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤âÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡ÈÉü±ïÏÃ¡É¤ÏÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Àï¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³Ê²¼Áê¼ê¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¸Å¶¶¤¬ËÜÍè¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
¡ÚÆ°²è¡Û¸Å¶¶¤¬ÆÈÁö¥É¥ê¥Ö¥ë¢ªÎäÀÅ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª£µ¤«·î¤Ö¤ê¤Îº£µ¨£²ÅÀÌÜ
