AI¤Ç¸òÄÌÈñÀº»»¤òÀµ³Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡ª ¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È API¡×¤¬MCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ±þ
¡¡¥ô¥¡¥ë¸¦µæ½ê¤Ï1·î15Æü¤Ë¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È³°Éô¥Ä¡¼¥ë¤ä¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÖModel Context Protocol¡ÊMCP¡Ë¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È API MCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È API MCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È API¡×¤ÈAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¼ÂÍÑ²½¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ³Æþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È API MCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È API¡×¤¬Í¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢AI¤¬Ä¾ÀÜ»²¾È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÄÂ¡¦·ÐÏ©¤ÎÀµ³ÎÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò²ð¤·¤¿¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¸òÄÌÈñÀº»»¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤ò¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Ä¤Ä¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢É¸½àÅª¤Ê·ÐÏ©Ãµº÷¤È±¿ÄÂ·×»»¤ò¼´¤È¤·¤¿¡¢
¡û·ÐÏ©Ãµº÷¡§¾è´¹°ÆÆâ¡¢±¿ÄÂ¡¦Äê´üÂå¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
¡ûÃµº÷¾ò·ïÀ¸À®¡§·ÐÏ©Ãµº÷¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÃµº÷¾ò·ïÊ¸»úÎó¤ò¼«Á³¸À¸ì¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆAI¤¬À¸À®
¡û±Ø¾ðÊó¼èÆÀ¡§±Ø¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¡ÊÌ¾¾Î¤ä±Ø¥³¡¼¥É¡¢ºÂÉ¸¤Ê¤É¡Ë¤Î¼èÆÀ
¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò¡¢MCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥À¥¤¥ä¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ÐÏ©Ãµº÷¤äÄê´ü¶è´Ö¹µ½ü¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤â¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½ç¼¡ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤¬Ä¾ÀÜ»²¾È
¡¡º£²ó¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È API MCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È API¡×¤ÈAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¼ÂÍÑ²½¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ³Æþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢É¸½àÅª¤Ê·ÐÏ©Ãµº÷¤È±¿ÄÂ·×»»¤ò¼´¤È¤·¤¿¡¢
¡û·ÐÏ©Ãµº÷¡§¾è´¹°ÆÆâ¡¢±¿ÄÂ¡¦Äê´üÂå¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
¡ûÃµº÷¾ò·ïÀ¸À®¡§·ÐÏ©Ãµº÷¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÃµº÷¾ò·ïÊ¸»úÎó¤ò¼«Á³¸À¸ì¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆAI¤¬À¸À®
¡û±Ø¾ðÊó¼èÆÀ¡§±Ø¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¡ÊÌ¾¾Î¤ä±Ø¥³¡¼¥É¡¢ºÂÉ¸¤Ê¤É¡Ë¤Î¼èÆÀ
¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò¡¢MCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥À¥¤¥ä¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ÐÏ©Ãµº÷¤äÄê´ü¶è´Ö¹µ½ü¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤â¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½ç¼¡ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£