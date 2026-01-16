¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¡×¡Ö°ì¿Í¤Ç¥³¥â¤òÊ´ºÕ¡×¥ß¥é¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¤¬·è¤á¤¿°µ´¬£²È¯¤Ë¡ÖÄ«¤«¤éÀ¼½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¶²¤ë¤Ù¤·¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¤Î°µ´¬¤Î£²¥´¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ£±·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè16Àá¤Ç¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥³¥â¤ÈÂÐÀï¡££³¡Ý£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤Ë¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥é¥Ó¥ª¤À¡£¤Þ¤º¤Ï£±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿55Ê¬¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥¦¡¦¥ì¥ª¥ó¤«¤éÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶»¥È¥é¥Ã¥×¤·¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤à¡£88Ê¬¤Ë¤Ï¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤¬Áê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¯º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢ÃÏ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¤¬·è¤á¤¿£²¤Ä¤ÎÆÀÅÀ¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÀ¼½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¶²¤ë¤Ù¤·¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«»ö¤Ê°ì·â¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö°ì¿Í¤Ç¥³¥â¤òÊ´ºÕ¡×¡Ö¥é¥Ó¥ªÊä¶¯¤·¤¿¤ÎÀµ²ò¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎMF¤À¤è¡×¡Ö²½¤±Êª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥é¥Ó¥ª·à¾ìºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡È´·²¤Î·èÄêÎÏ¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
