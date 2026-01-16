¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¶±¤àBBA(¥Ð¥Ð¥¢)¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¾®³ØÀ¸¤«¤é¤Î¡Ö²È¤ËÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¡×¤È¤¤¤¦SOS¤ËBBA½ÐÆ°¡ª¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
7ºÐº¹¤ÎÃË¤Î»Ò·»Äï¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥è¥«(¡÷yoka9003)¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÃË¤Î»Ò¤«¤é¡Ö¥Ü¥¯ÉÝ¤¤¤Î¡×¤È½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢»þ¹ï¤ÏÃë¤Î2»þÈ¾¡£¾ì½ê¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤É¤«¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢¤Û¤«¤ËÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤·¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤È»×¤ï¤ì¤ëÃË»Ò»ùÆ¸¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢ÂðÃæ¤Î¥è¥«¤µ¤ó¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¸Æ¤Ó»ß¤á¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£°ìÂÎ¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø»Ò¶¡¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëºî¼Ô¡¦¥è¥«¤µ¤ó¡£Á´¤¯ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤»Ò¶¡¤«¤éÆÍÁ³SOS¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ°ÊÔ¤òÆÉ¤ó¤À°ìÉô¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î»ö·ï¤Î¥ª¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀµ²ò¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
"¶²¤é¤¯ÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤Ï¡¢¥è¥«¤µ¤ó¼«¿È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥è¥«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡È¤½¤ì¡É¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤³¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï²È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÕ¤Åº¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔ°Â¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿ÃË¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Þ¤Ç³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¿Í¤òÍê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¦µ¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥è¥«¤µ¤ó¡£·ë²ÌÅª¤Ë»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ë²¿¤´¤È¤â¤Ê¤¯¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥Ä¤Î°¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í!!²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬º¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢"º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÂç¿Í¤òÍê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤"¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»Ò¶¡¡Ä¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê³°¤Î»Ò¶¡¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¶¡¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëËÜºî¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥è¥«(¡÷yoka9003)
