1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢¡ÖÁá²¡¤· ÆüËÜÁ´¹ñÃ£¿Í¥¯¥¤¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤¤¤ëÃ£¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Åö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ú²Ì²»¤òºî¤ë¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¹áÀî¸©¤ÎÅÏî´²íÊ¸¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÅÏî´¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Àþ¹á²Ö²Ð¤Î²»¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«½Ð±é¼Ô¤¬¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Á¤ê¤È¤ê¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¤Û¤¦¤¡¢¥×¥éÍÆ´ï¡¢¤¯¤·¡¢¤¿¤ï¤·¡¢Ëü²Ú¶À¡¢Ãº»À¿å¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¥Ø¥¢¥Õ¥©¡¼¥à¡£
¤Þ¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤¬Ëü²Ú¶À¤ò»È¤Ã¤ÆÄ©Àï¡£Ëü²Ú¶À¤òÇÁ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¾¯¤·¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ý¤Ç²»¤ò½Ð¤·¤¿°ÂÂ¼¡£ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¡ÖÃý¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
Â³¤¤¤ÆÂç¸ç¤¬¤Á¤ê¤È¤ê¡¢¤Û¤¦¤¡¢¥×¥éÍÆ´ï¤ÇÄ©Àï¡£¤Á¤ê¤È¤ê¤Î¾å¤Ë¼«¤é¤¬ºÂ¤ê¡¢ÎØ¥´¥à¤Ç¥×¥éÍÆ´ï¤ò´é¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢¤Û¤¦¤¤ò¥®¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤¿¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Âç¸ç¤Ï¸ý¤Ç¡Ö¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡×¤ÈÈ¯²»¡£¡Ö»È¤¨¤è¡ªÆ»¶ñ¤ò¡×¤ÈºÆ¤Ó¥Ä¥Ã¥³¤àßÀ²È¡£
º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤Ï¤¯¤·¤òÁªÂò¡£¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤·¤ÎÀèÃ¼¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤¬ÉÔÀµ²ò¡£ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤È¤Û¤¦¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£¹ø¤òÄã¤¯¹½¤¨¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÅê¤²¤Æ¤Û¤¦¤¤ÇÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¶õ¿¶¤ê¤Ë¡£¡ÖÌµ²»¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëßÀ²È¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¡Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥Î¥Ö¤ÏÃº»À¿å¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£Ãº»À¿å¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤ê¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤¼¤«¼«À©¡£¡Ö¡ÊÃº»À¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡¼¡ª¡Ê¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤Î¡Ë¤¬¥ª¥â¥í¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¸À¤¦ßÀ²È¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤¬²þ¤á¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¤â¤¦ÃÙ¤¤¤Í¤ó¡ª¡×¤È°ì½³¡£
»³Æâ·ò»Ê¤âÃº»À¿å¤ò¥·¥§¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃº»À¿å¤¬¥¸¥å¥ï¥Ã¤È°î¤ì½Ð¤·¡Ä¤¹¤°¤µ¤Þ¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¡ÖÀäÂÐ¤ä¤á¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È°ì¸À¡£Ãº»À¿å¤¬ÇÉ¼ê¤Ë°î¤ì¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤Ü¤ì¤è¤¦¤«¡×¤ÈßÀ²È¡£
Æ»¶ñ¤ò»È¤ï¤º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤ÏÀ®ÅÄÎ¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤Î²£¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤éµÓ¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ÇÀþ¹á²Ö²Ð¤Î²»¤òºÆ¸½¡£²»¼«ÂÎ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ßÀ²È¤«¤é¡ÖÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤¬¡£
¾¾Â¼º»Í§Íý¤Ï¤¿¤ï¤·¤ÇÄ©Àï¡£¤¿¤ï¤·¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤³¤¹¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤ËÀþ¹á²Ö²Ð¤Î²»¤¬¡ª¤³¤Î¤¿¤ï¤·¤¬¥¯¥¤¥º¤ÎÀµ²ò¡£¸«»ö¡¢Àµ²ò¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¾¾Â¼¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¿¤ï¤·¤ó¤´¡×¤È¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTVer¡Êhttps://tver.jp/series/srkyywnvvh¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¡È¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¥Í¥¿¡É¤âÊç½¸¡ª¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.ntv.co.jp/chidorivskamaitachi/¡Ë¤Ë¤Æ¡£
