Ãæ¹ñÃæ³°¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡¢¿·À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤Ê¿ÊÅ¸

Ãæ¹ñ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¤ÎÄ¥¼ùÃ¤ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬Î¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÊÆ¥Ñ¥Ç¥å¡¼Âç³Ø¤ª¤è¤Ó¾å³¤²Êµ»Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿·À¤Âå·¿È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Æó¼¡¸µ¥¤¥ª¥óÀ¥½¥Õ¥È·ë¾½³Ê»ÒºàÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÌÆâ¤Ç¤ÎÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊ¿Ã³À¤ò»ý¤Ä¥â¥¶¥¤¥¯·¿¥Ø¥Æ¥íÀÜ¹ç¡Ê°Û¤Ê¤ëÀ¼Á¤ÎºàÎÁ¤òÀÜ¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¡Ë¤ÎÀ©¸æ²ÄÇ½¤Ê¹½ÃÛ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾Íè¤Î¹âÀÇ½È¯¸÷ÁÇ»Ò¤ª¤è¤Ó½¸ÀÑÁÇ»Ò¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢ÏÀÊ¸¤Ï1·î15Æü¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢·ë¾½Æâ¤Î±þÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ö¼«¸Ê¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ê¼«¸Ê¿¯¿©¡Ë¡×¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³×¿·Åª¤Ê¼êË¡¤òÄóµ¯¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»Â¿·¤Ê²Ã¹©Ë¡¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëºàÎÁ¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±°ì¤Î´°Á´¤Ê·ë¾½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î·ë¾½¼«¿È¤ËÀºÌ©¤Ê¡Ö¼«¸ÊÁÈ¿¥²½¡×¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ã±·ë¾½ÆâÉô¤Ç°Õ¿Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Îµ¡Ç½¹½Â¤¤Ø¤È¼«ºß¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡¢³¦ÌÌÊªÍý¤Î¸¦µæ¤Ë¿·¤¿¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¸¦µæ´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äã¼¡¸µºàÎÁ¤Î½¸ÀÑ²½¤ª¤è¤Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë