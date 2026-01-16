CORTIS¡¢¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡ÙÀ©ºî¿Ø¿·ºî¥¢¥Ë¥áOST»²²Ã·èÄê¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼5¥ö·î¤Ç¤Î¡È°ÛÎã¡É¥ª¥Õ¥¡¡¼
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦CORTIS¤¬¡¢¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡ÙÀ©ºî¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎOST¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûcool¤ÊÎ©¤Á»Ñ¡ª¡ØAAA 2025¡Ù2´§¤Ëµ±¤¤¤¿CORTIS
¡¡¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢CORTIS¡ÊMARTIN¡¢JAMES¡¢JUHOON¡¢SEONGHYEON¡¢KEONHO¡Ë¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØGOAT¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖMention Me¡×¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢2·î13Æü¸á¸å2»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËÁ´À¤³¦¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡CORTIS¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«5¥ö·î¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂç¼êÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤éOST»²²Ã¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£²ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢CORTIS¤Î¤Û¤«¡¢Jelly Roll¡¢Bryant Barnes¡¢Ayra Starr¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØGOAT¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÃíÌÜºî¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£Âè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NBA¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡ÊStephen Curry¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡CORTIS¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎOST»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡ÖMention Me¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¡ØGOAT¡Ù¤ª¤è¤ÓCORTIS¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢CORTIS¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢The 1st EP¤Î¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¡ÖGO!¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤ÆApple Immersive Video¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë2·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØNBA Crossover Concert Series¡Ù¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
