¾¾Åè¾°Èþ¡¡±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤ï¤ì¤¿¡×¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤Ï¡¡¼«¿È¤Î±Ñ¸ì¤Ï¡ÖÀÎ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Åè¾°Èþ¡Ê54¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤¿±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë4Ç¯¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¿ôÇ¯´ÖÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓºÆ³«¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¾¾Åè¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂ©»Ò¤Î¹â¹»Æþ³Ø»î¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¹â¹»Æþ»î¤ä¤«¤é¿Æ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¿Æ¤âÌÌÀÜ¤¬¡×É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¿¿·õ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÌÌÀÜÅöÆü¤Ï»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¤Û¤ÜÊÒ¸À¤ÎÉ×¤¬ÂåÍý¤Ç½ÐÀÊ¤·¡¢¤¦¤Á1¹»¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È»ö¾ð¤òµâ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¡Ö²¿¤È¤«¹Ô¤±¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾Åè¤Ï¡ÖÀÎ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢»ä¤Î±Ñ¸ì¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¡ÈHow¡¡are¡¡you¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡ÈI'm¡¡fine,¡¡And¡¡you¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤ï¤ì¤Æ¡£¡ÈAnd¡¡you¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤À¤è¡ª¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹Ö»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÈHow¡¡about¡¡you¡©¡É¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦»þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¡ÈAnd¡¡you¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢³°¹ñ¤Î¿Í¤Ã¤Æ¿´¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£