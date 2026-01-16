MISAMO¡¢USJ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡¡¿·¶Ê¤ÎÀ¤³¦½éÈäÏª¤â
¡¡Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤¬¡¢2·î6Æü¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ëMISAMO
¡¡¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡Ù¤ÏUSJ¤¬Â£¤ë¡¢½Õ¤Î³ØÀ¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Çº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²¤ÊÆ¤ÎÂ´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡È¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Ë¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤òÆÏ¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤«¤é¤¤ç¤¦16Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¡¢Music Video¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¤ÎÀ¤³¦½éÈäÏª¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´ÑÍ÷ÌµÎÁ¤À¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó 1¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£MISAMO
MISAMO¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Õ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Êµ¨Àá¡£¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê½Ö´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅöÆü¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¤â½éÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ò»ä¤¿¤ÁMISAMO¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
