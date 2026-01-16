ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¡°ì¿ÍÆóÌò¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¶ìÆù¤Îºö¡Ä¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³èÌö¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ÖÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ë¡¡ÊË¿é¡Ê¤Ø¤¤¹¤¤¡Ë¤ÎÎï¾ë¡×¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×¤Î²ÎÉñ´ì²½Âè2ÃÆ¡£¿ÛË¬¤Î¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤ÎÉ±¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÌ£¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï3·î5¡Á27Æü¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤ÏÎ®ÇòÏ²»¸À±¤ÈÀÐÀî¸Þ¥¨Ìç¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍßÄ¥¤ê¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¡ÈË½Ïª¡É¡£¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÆ±¤¸´¶¤¸¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤ò¡Ê¸Þ±¦±ÒÌç¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£µ¤¤ÎÆÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¤½¤ì¤Ç¶ìÆù¤Îºö¤ÎÆóÌò¡£¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³èÌö¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¢Â¦¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ¥¨Ìç¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÈø¾å¡Ë¾¾Ìé·¯¤½¤·¤Æ¡ÊÈø¾å¡Ë±¦¶á·¯¤È¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ëº£²ó¤ª¿¬¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Þ¥¨Ìç¤é¤·¤¯¡Ê±é¤¸¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁáÊÑ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤È¤¤¤¨¤ÐÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£