ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¡¡Ö¸ÅÅµ²ÎÉñ´ì¤ÎÊý¤¬¿Íµ¤¤Ê¤µ¤Ê¤«¤Ç¡Ä¡×¡¡¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×²ÎÉñ´ì²½Âè2ÃÆ
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ÖÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ë¡¡ÊË¿é¡Ê¤Ø¤¤¹¤¤¡Ë¤ÎÎï¾ë¡×¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×¤Î²ÎÉñ´ì²½Âè2ÃÆ¡£¸½ºß¡¢²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÇË®²è¼Â¼ÌÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤¬À¨¤¯¿Íµ¤¤Ç¡¢¤à¤·¤í¸ÅÅµ²ÎÉñ´ì¤ÎÊý¤¬¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤µ¤Ê¤«¤Ç¤³¤Î¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤·¤è¤¦¤È¡£¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤È¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯º®¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³§¤µ¤Þ¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤È¤ª¤êÃæ¿È¤Ï¤Û¤Ü²ÎÉñ´ì¤Ç¤¹¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÌóÂ«»ö¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÛË¬¤Î¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤ÎÉ±¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÌ£¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï3·î5¡Á27Æü¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡£