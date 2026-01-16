Ã¦°á½ê´¨¤¤ÌäÂê¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÖËÉÅ©»ÅÍÍ¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¡×¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
ROOMIE 2025Ç¯11·î28Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¤»¤Ã¤«¤¯¤ªÉ÷Ï¤¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¦°á½ê¤¬´¨¤¹¤®¤ÆÅòÎä¤á¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤ï¤¬²È¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡õ¿å²ó¤ê¤Ç¤â´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ò¾ò·ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤³¤Á¤é¡£
Ìó1Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¾ò·ï¤òåºÎï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤À¡Ä¡Ä¡ª
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¿å²ó¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¡×
¤½¤ì¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼ DS-FAN1200¡×¡£
¤³¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿å²ó¤ê¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ËÉÅ©»ÅÍÍ IPX1¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
´Ê°×Åª¤ÊËÉ¿åÀÇ½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÅ©²¼¤¹¤ë¿å¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¤òµ¬Äê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦IPX1¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª
ÃÈË¼¤ÎÉ÷¤¬ÆÏ¤«¤º¥¥ó¥¥ó¤ÊÃ¦°á½ê¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤°²¹¤Þ¤ë¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÃ¦°á½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤«¤éÌó2½µ´Ö¡£
Ìó10ÉÃ¸å¤Ë¤Ï²¹É÷¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Ã¦°á½ê¤¬ÃÈ¤Þ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÁá¤¤¡ª
31.5cm¡ß25.5cm¡ß13.1cm¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ËÃ¦°á½êÄøÅÙ¤Î¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ê¤é¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1»þ´Ö¤ÎÉ¸½àÅÅµ¤ÎÁ¶â¡Ê¼¼²¹15ÅÙ¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ï¡¢¶¯¡§Ìó35.7±ß¡¢¼å¡§Ìó19.8±ß¡Ê31±ß¡¿kWh¤Ç»»½Ð¡Ë¡£
É÷Ï¤¤ò½Ð¤Æ¤«¤éÃ¦°á½ê¤òµî¤ë¤Þ¤Ç1»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÇÃ¦°á½ê¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¼¼²¹¤Ë¤«¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ÷Ï¤¤¢¤¬¤ê¤Ï¡¢ÅòÎä¤á¤¹¤ë¤«¤é¤È¤¤¤½¤¤¤½¤È¿ÈÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¤³¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢É÷Ï¤¾ì¤«¤éÃ¦°á½ê¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ö¤µ¤à¤Ã¡×¤ÈÅà¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿ÈÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ëÍ¾Íµ¤â¡£
Îä¤¨¹þ¤à¤³¤Îµ¨Àá¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÃ¦°á½ê¤òËÜÅö¤Ë²÷Å¬¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼ DS-FAN1200¡× ¡£
¥³¡¼¥É¤¬ËÜÂÎ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¼ý¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤ó¤À¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÂ¸µ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Ê¤¡¡£
Photo: mio