à¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÂçÎÓÁÇ»Ò¡Ê£µ£¸¡Ë¤È¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥»¥í¡×¤Î¾¾Åè¾°Èþ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¾¾Åè¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ê¤Î¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶á¤¤¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ê¤Î¡£¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¤°¤é¤¤¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤³¤ó¤Ê¹ðÇò¤â¡£¡Ö¤½¤·¤ÆÂçÎÓ¤µ¤ó¤È¤³¤í¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡£¥¢¥¿¥·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¥Á¥ç¥³ÅÏ¤¹¤Î¡×¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¤¡©¡×¤È¤É¤è¤á¤¡¢ÂçÎÓ¤Ï¡Ö¥¢¥¿¥·¤¢¤²¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î°ÂÁ´¤ò¤Í¡¢»Ò¶¡¤Ë¤âÀ¼³Ý¤±¤Æ¡Ä¡×¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£ÂçÎÓ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¼«Å¾¼Ö¡¢ÉáÄÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¡Ø¥ï¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¾¾ÅèËÜ¿Í¤â¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¡¢¤É¤¦¤â¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤«¤¿¤äÂçÎÓ¤Ï¡¢Åìµþ¤ÈÊ¡Åç¡¦²ñÄÅ¼ã¾¾¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÀñÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤ÎàÎò½÷á¤Ç¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¦²ñÄÅ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤â¤¦£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤¿¡×¤½¤¦¡£¡ÖÇ¯´Ö£µ£°Çñ¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤¿¡×¤¬¡¢¤Ê¤é¤Ð½»¤Þ¤¤¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ï½»¤ó¤Ç£·Ç¯ÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÎÓ¤Ï¡¢Êª²Á¤Î°ã¤¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¼ò¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÅìµþ¤À¤È¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤Î¤Í¡¢¡Ê¼ò¤¬¡Ë£²£²£°£°±ß¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñÄÅ¤Ç°û¤à¤È£¶£°£°±ß¤Ç°û¤á¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¡£²ñÄÅ¤Ç¤Ï£³Ëü±ßÂæ¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌÁñ´¶¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤ÇÈó¾ï¶Ð¡Ê¹Ö»Õ¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶µ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢²ñÄÅ¤ËÌá¤ë¤ÈÃÏ¸µÌ±¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤ªµ¢¤ê¡×¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£