ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤Î¸ÞÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÉ¶²¼¤ËÍî¤Á¤¿ÎÏ»Î¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£µßÌ¿»Î¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¾Î»¿¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ëë²¼Æó½½°ìËçÌÜ¡¦Ä¹Æâ¡Ê¹âº½¡Ë¤ÈÆó½½ËçÌÜ¡¦¾ë´Ö¡ÊÈø¾å¡Ë¤Î°ìÀï¡£¤ª¤è¤½3Ê¬¤ÎÇ®Àï¤ÎËö¡¢´ó¤êÅÝ¤µ¤ì¤¿Ä¹Æâ¤¬Æ¬¤«¤éµÕ¤µ¤Þ¤ËÅÚÉ¶²¼¤ØÅ¾Íî¡£¤½¤Î¾ì¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÈµßÌ¿»Î¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤ÎÂ¸µ¤ÇÅÚÉ¶¤ËºÆ¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¹Æâ¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ©»ß¡£¹Ô»Ê¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óºÂ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç°ìÉô»Ï½ª¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯Æ°¤¤¤¿µßÌ¿»Î¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¼óÂç¾æÉ×¤«¤·¤é¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÌµÍý¤·¤ÆÎé¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤Éµß¸î¤Î2¿Í¤¬À©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Öµß¸î¤ÎÊý¤òÅÚÉ¶²¼¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡ÖÄ¹Æâ¤µ¤ó¤âµß¸î¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖÄ¹Æâ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¿´ÇÛ¡£¶î¤±¤Ä¤±¤ëµß¸îÈÉ¤¬¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¾¯¤·°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡×
¡ÖÄ¹Æâ¤µ¤óÂç¾æÉ×¡ª¡©¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¿É¤½¤¦¡Ä¿´ÇÛ¡×
¡¡¸ÞÆüÌÜ¤Ï¡¢ËëÆâ¤Ç¤ÏÎ¾²£¹Ë¤¬1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï²¤¾¡ÇÏ¤È°¤±ê¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
