¤³¤ì¡Ú3COINS¡Û¤Ê¤Î¡ª¡© ¤ªÇã¤¤Êª & ¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤Ë♡¡Ö¤ª¤·¤ã¸«¤¨¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×
Çã¤¤Êª¤ä²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Æü¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£µ¨Àá´¶´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤äÊÁ¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Òºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
Âç¿Í¤¬»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¡ª ¾åÉÊ¤Ê¥Ù¥í¥¢ÁÇºà
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ù¥í¥¢¥ê¥Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\660¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥·¥å¥¯¥·¥å¤È¤·¤¿¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£A4¥µ¥¤¥º¤¬Æþ¤ëÂç¤¤µ¤Ç¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤â½½Ê¬¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¸ýÉôÊ¬¤Ë¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥·ー¤Ê¥°¥ìー¤Î¤Û¤«¡¢½À¤é¤«¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î2¿§Å¸³«¡£
µ¨Àá´¶¤ò¹â¤á¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥ª¥ó¥Ö¥ì¥Á¥§¥Ã¥¯¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ï3¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥ª¥ó¥Ö¥ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡¢Åß¥³ー¥Ç¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢µ¨Àá´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ìó59 ¡ß 39 ¡ß 10cm¤ÈÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìó5kg¤ÎÂÑ²Ù½Å¤È¼ýÇ¼ÎÏ¤âÈ´·²¡£¤³¤Á¤é¤â¥´¥à¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤Ð¥ì¥¸¥ãー¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
