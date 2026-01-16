Ê¡²¬¤Î¶áÎÙ·¿SC¡Ö¤æ¤á¥â¡¼¥ëÆá²ÑÀî¡×¡¢3·î7Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø
¡¡Ãæ»Í¹ñ¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥º¥ß¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô¤Ç¶áÎÙ·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊSC¡Ë¡Ö¤æ¤á¥â¡¼¥ëÆá²ÑÀî¡×¡ÊÆá²ÑÀî»ÔÆ»Á±¡Ë¤ò¡¢3·î7Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£³ËÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ëÄ¾±Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤æ¤á¥Þ¡¼¥ÈÆá²ÑÀî¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë21Å¹¤¬¡¢2·î¤«¤é½ç¼¡¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÊ¡²¬¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ì¥¤¥ê¥¢½ÕÆü¸¶¡×¡¢2·î¤ËÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï6·î
¡¡¤æ¤á¥â¡¼¥ëÆá²ÑÀî¤Ï¡¢Æ»Á±¡¦·Ã»ÒÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶ÈÃÏÆâ¤ÎÌó2Ëü7,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÅ¹ÊÞ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£±ä¤ÙÌÌÀÑ¤ÏÌó1Ëü1,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Ãó¼ÖÂæ¿ô¤ÏÌó400ÂæÊ¬¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£JRÇîÂ¿Æî±Ø¡ÊÊ¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¡Ë¤«¤éÀ¾¤ØÌó1.6¥¥í¤Î¹ñÆ»385¹æ±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÈÅ¹¤À¤¬¡¢¶áÎÙ¤ËÀ¾Å´¥Ð¥¹¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½ÐÅ¹¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¡×¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¡×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¡Ö¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡×¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×¡¢À¸³è»¨²ß¤Î¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¡¢À°¹ü±¡¤Î¡ÖÆá²ÑÀîÃæ±ûÀ°¹ü±¡¡¦ïªµä±¡¡×¡¢»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë»õ²Ê¡×¤Ê¤É¡£
¡¡2·î20Æü¤Ë¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¡¢25Æü¤Ë¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¤Ê¤É6Å¹¡¢3·î5Æü¤Ë¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ê¤É12Å¹¡¢7Æü¤Ë¤æ¤á¥Þ¡¼¥È¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡¢13Æü¤ËÌµ°õÎÉÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÊªÈÎ¤ä°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æá²ÑÀî»Ô¤¬2027Ç¯ÅÙ¤Ë¶¡ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë·×²è¤Î¡Ê²¾¾Î¡ËÆá²ÑÀîÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¼Â¸½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡Æ»Á±¡¦·Ã»ÒÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¶è°è9.3¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£¾¦¶È¥¾¡¼¥ó¡¢½»Âð¥¾¡¼¥ó¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¥¾¡¼¥ó¡¢¥Ð¥¹±Ä¶È½ê¤Î4¶è²è¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤æ¤á¥â¡¼¥ëÆá²ÑÀî¤¬¾¦¶È¥¾¡¼¥ó¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£2021Ç¯¤Ë»Ô³¹²½¶è°è¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¡¢À°ÍýÁÈ¹ç¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÂðÃÏ¤äÆ»Ï©¡¢¾å²¼¿åÆ»¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£