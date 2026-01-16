±ß°Â¡¦³ô¹â¤ÎÃæ¡¢¹¥Ä´¤Ê¶ä²Á³Ê¡¡¤½¤Î¹ÔÊý¤Ï?
¡ü¶ä¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¡±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¡¦³ô¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¶â²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ä²Á³Ê¤â²áµîºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÍ»ö¤Î¶â¡É¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶â²Á³Ê¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¼ÂÊª»ñ»º¤È¤·¤ÆÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¶ä¡£¤¿¤À¶â¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤¿¤á¡¢¡ÈÉÏ¼Ô¤Î¶â¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤äEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ê¤É¤Î·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ñ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢Â¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÆÃ¤ËµÞÆ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯½é¤Ï1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹=29¥É¥ëÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢83¥É¥ëÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï93.61¥É¥ë¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ä¤¬¶â¤È¶¦¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ü¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ÎÁÜºº¤â±Æ¶Á¡©¡¡13Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤Ë¶ä¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¶â¤Ï²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬ÊÆÏ¢Ë®À©ÅÙ½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬ºò²Æ¹Ô¤Ã¤¿FRBËÜÉô²þ½¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄ²ñ¾Ú¸À¤ò½ä¤ê¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤â·º»öÁÊÄÉ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÂçÇæ¿³¤Î¾¤´¾õ¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÍø²¼¤²¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÅÙ¡¹¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ÏÁÜºº¤ò¡ÖÍø²¼¤²¤òÇ÷¤ë¤¿¤á¤Î¸ý¼Â¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ä¤Ï°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤¬¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯ÃÍÆ°¤¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢Åê»ñ²È¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ü¿¼¹ï¤Ê¼ûµë¤Ò¤ÃÇ÷¡©ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¡©¡¡¶ä¤ò½ä¤Ã¤ÆÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ûµë¤Ò¤ÃÇ÷¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¼û¤ÎÌÌ¤Ç¤â¾å¾ºÍ×°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À±Ñ¶âÍ»Âç¼êHSBC¤Ï¡¢¹©¶È¼ûÍ×¤¬25Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢Êõ¾þÉÊ¾ÃÈñÎÌ¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶¡µëÌÌ¤â½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ä¤ÏºÎ·¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ëºÎ¼è¤âÂç¤¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¡£
¡¡³ô²Á¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢»ñ¸»³«È¯¤«¤éÀºÏ£¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ó¼ý¡¦ÀºÏ£¤ò¹Ô¤¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë´ë¶È¤ÎDOWA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ä»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅìË®°¡±ô¤â2026Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢³ô²Á¤¬2ÇÜ¤ËµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ûµë¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶â¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£