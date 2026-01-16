¼ÄÅÄ ÍÛÀèÀ¸ÅÐÃÅ¡ª¥»¥ê¥¹¥¿¡Ø¿À·Ð·Ï¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤ÎÆÇÀÈ¯¸½µ¡¹½¡Ù
¥»¥ê¥¹¥¿¤¬¡¢2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤Ë°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¡¦ÌôºÞ»Õ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ø¿À·Ð·Ï¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤ÎÆÇÀÈ¯¸½µ¡¹½¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÌô²ÊÂç³ØÌô³ØÉô¸ø½°±ÒÀ¸³Ø¶µ¼¼¤Î½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¼ÄÅÄ ÍÛÀèÀ¸¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢´Ä¶±øÀ÷Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤Î¿À·ÐÆÇÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü) 10:00¡Á12:00
³«ºÅ·Á¼°¡§Zoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÇÛÉÛÍÑPDF¥Æ¥¥¹¥È¤Ï1,500±ßÀÇ¹þ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¡¦ÌôºÞ»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸ÂÄê
Äê°÷¡§1,000¿Í
¼çºÅ¡§¥»¥ê¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò
¥»¥ê¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¾ðÊó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖSunday Wellness Breeze¡×¤ÎSeason 33 Stage 3¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿åËóÉÂ¤Î¸¶°øÊª¼Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¤â´Ä¶Ãæ¤ä¿©ÊªÏ¢º¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¦¤ë¡Ö¥á¥Á¥ë¿å¶ä¡×¤Ç¤¹¡£
¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃæ¿õ¿À·Ð·Ï¡ÊÇ¾¡Ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢ÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÆÇÀÈ¯¸½µ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¼ÄÅÄÀèÀ¸¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê³Ø½¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸«¤É¤³¤í
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹ÖµÁ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1) ¿å¶ä¤ÈÍµ¡¿å¶ä(¥á¥Á¥ë¿å¶ä)¤ÎÎò»Ë
2) ¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤Î¿À·ÐÆÇÀ
3) ¿åËóÉÂ¤Î¥á¥Á¥ë¿å¶äÇøÏª¤È¸½ºß¤Î¥á¥Á¥ë¿å¶äÇøÏª
¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿À·ÐÆÇÀ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÇøÏª¤Î¼ÂÂÖ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍåÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿À·Ð²Ê³Ø¤ä¿À·ÐÆÇÀ³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿¼¤¤Íý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×¤È»²²ÃÊýË¡
ÅöÆü¤ÏZoom¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼·Á¼°¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢10:00¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°°§»¢¤Î¸å¡¢10:20¤è¤ê¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Î¹Ö±é¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÖµÁ»ñÎÁ¡ÊPDF¥Æ¥¥¹¥È¡Ë¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓÈñÍÑ¡Ê1,500±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüÍËÆü¤ÎÄ«¡¢ºÇ¿·¤Î°å³Ø¡¦Ìô³Ø¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¡¢Î×¾²¤ä¸¦µæ¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ê¥¹¥¿¡Ø¿À·Ð·Ï¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤ÎÆÇÀÈ¯¸½µ¡¹½¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
