¡¡2.5¼¡¸µ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¡¢5ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò3·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤È¥Ñ¥¿¥ä¶á¹Ù¡£¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î¶³¦¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ëor¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤ËÄ©¤ó¤À°ìºý¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¥¤¥É¡ª¤³¤ì¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤Î¿¿¹üÄº
¡¡¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë²þÌ¾¡£°Ê¹ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö2.5¼¡¸µ¡á¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î´Ö¡×¤ËÎ©¤ÄÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤È¶áÌ¤Íè´¶¤¬Æ±µï¤¹¤ë³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À»Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡ÖÃë¤Î´é¡×¤È¡¢ÍÅ¤·¤¯¥¤¥ó¥â¥é¥ë¤Ê¡ÖÌë¤Î´é¡×¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£Èþ¤·¤Î¥Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿²¦Æ»¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Í¥ª¥ó³¹¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢ÇÑÔÒ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡¢¿¼Ìë¤Î¹âÁØ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡°áÁõ¤Ï¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç´±Ç½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¹¥È¤ä¥Ò¥Ã¥×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¿Í»Ë¾åºÇÂçÏª½Ð¤È¤Ê¤ëÂçÃÀ¤ÊÈ©¸«¤»¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢²áµîºÇ¹â¥»¥¯¥·¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¸¸ÁÛ¤È¸½¼Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¾ð·Ê¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÃÊ³¬²¡¤·¹¤²¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢3·î15Æü¤Ë¤Ï¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤Ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¹¶¤á¤¿°áÁõ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢àÐ»¨¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¶¯¤¤¶õµ¤´¶¤ò»ý¤Ä»£±ÆÃÏ¡¢»ä¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ©Àï¤ÎÂ¿¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄ©Àï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÇ»ÅÙ¤Î¹â¤¤°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤Ï¡¢12·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì 2.5¼¡¸µ½Ð¿È¡£2020Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ÄÍÍ¡×¤«¤é¡Ö¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¸½¼Â¤Ø¡ÈÅ¾À¸¡É¡£±ð¤ä¤«¤µ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë2.5¼¡¸µ¥â¥Ç¥ë¡£ÆÃµ»¤ÏºÛË¥¡¢¹¥Êª¤ÏÆüËÜ¼ò¡£
