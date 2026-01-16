¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿w¡×ÂçÁêËÐ¤Ç¡È·ã¥ì¥¢¡ÉËë¤¬ÅÐ¾ì 4Ê¬Ä¶¤¨¤ÎÂçÇ®Àï¤Ç´ÛÆâ¥¶¥ï¥¶¥ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤ä¡×
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þÏ»ÆüÌÜ¡þ16Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ï¤·¡È¤Ù¤í¤ê¡É¤ÎÂçÇ®Àï¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö·ã¥ì¥¢Ëë¡×
¡¡Ëë²¼¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Þ¤ï¤·¤â¤Ù¤í¤ê¤È´Ë¤à¤Û¤É¤Î4Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¹Ô»Ê¤ÎÂÔ¤Ã¤¿¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡È·ã¥ì¥¢¡É¤ÊËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤ÏÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤¶¤ï¤á¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿w¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ëë²¼»Í½½»°ËçÌÜ¡¦¹ëÀ»»³¡ÊÉð·¨¡Ë¤ÈËë²¼»Í½½Ï»ËçÌÜ¡¦Ä«»ÖÍº¡Ê¹âº½¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£Î©¤Á¹ç¤¤ÀµÌÌ¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Ï¡¢Ä«»ÖÍº¤¬¤â¤íº¹¤·¤Ç¹¶¤á¡¢¹ëÀ»»³¤ÏÎ¾ÏÓ¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ë¡£ÁÈ¤ó¤À·Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎ¾¼Ô¹¶¤á¤¢¤°¤Í¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Î¾¤Þ¤ï¤·¤ò°ú¤¤¤¿Ä«»ÖÍº¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¹ëÀ»»³¤â²¼¤¬¤é¤º¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£1Ê¬¡¢2Ê¬¡¢3Ê¬¡Ä¡Ä¤ÈÂ³¤¯Ç®Àï¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¹ëÀ»»³¤Î¤Þ¤ï¤·¤¬´Ë¤ß¡¢¤Ù¤í¤ê¤È¿â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¼èÁÈ¤òÂ¥¤¹Çï¼ê¤¬·«¤êÊÖ¤·Á÷¤é¤ì¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢¹ëÀ»»³¤¬È¾¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ«»ÖÍº¤Îº¸²¼¼ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ó¤É¤ÏÄ«»ÖÍº¤¬Æ¬¤ò¤Ä¤±¤Æ¸·¤·¤¤¹¶¤á¤Ë½Ð¤¿¡£º¸»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ßÄ¾¤·¤ÆÄ¹¤¤¼èÁÈ¤¬Â³¤¡¢Î¾ÎÏ»Î¤ÎÂ©¤¬¾å¤Ã¤¿¤Þ¤Þ4Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹Ô»Ê¤Î¼°¼éµ±ÇµÅµ¤¬¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¸þÀµÌÌ¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ¾®·ë¡¦³ÀÅº¤ÎÍë¿ÆÊý¤¬»Ø¤ò4ËÜ¾å¤²¡¢4Ê¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Ô»Ê¤Îµ±ÇµÅµ¤¬¹ëÀ»»³¤Î¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤áÄ¾¤½¤¦¤È½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤È¿³È½Ä¹¤Î¤Û¤¦¤«¤é²¿¤«À¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ò³ÎÇ§¤·¤¿µ±ÇµÅµ¤Ïð÷¤¯¤È¡ÖÁÐÊý¤È¤â¼è¤êÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤ë¤æ¤¨ÆóÈÖ¸å¼èÄ¾¤·¤Ë¤´¤¶¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤¹¤«¤µ¤º¸Æ½Ð¤·¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡ÖÆóÈÖ¸å¼èÄ¾¤·¡×¤ÎËë¤ò·Ç¤²¡¢´ÛÆâ¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤ËÄÁ¤·¤¤»öÂÖ¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½½Î¾°Ê¾å¤Ç¤Ï¼èÁÈ¤¬Ä¹»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¾ì¹ç¡È¿åÆþ¤ê¡É¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ëë²¼°Ê²¼¤Ç¤Ï¿åÆþ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆóÈÖ¸å¼èÄ¾¤·¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£4Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®Àï¤Çµ¯¤¤¿ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿w¡×¡Ö¥ì¥¢¤Ê¤Î¤¤¿¡×¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¤¤â¤Î¸«¤¿¤ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆóÈÖ¸å¤Î¼èÄ¾¤·¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤ºÆ¤Ó¤â¤íº¹¤·¤Ç¹¶¤á¤¿Ä«»ÖÍº¤ÈÊú¤¨¹þ¤ó¤À¹ëÀ»»³¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤É¤Ï¹ëÀ»»³¤¬¤¹¤°¤Ë¾®¼êÅê¤²¤ò·è¤á¤ÆÄ«»ÖÍº¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¹ëÀ»»³¤Ï1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÇÔ¤ì¤¿Ä«»ÖÍº¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë