ÉÔ½½Ê¬¤Ê¡Ö»ØÄê¶ÛµÞÈòÆñ¾ì½ê¡×¡Ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¼ê°ú¤¤ò²þÄû¡Ö¸¶Â§ÅÌÊâ¢ª¼Ö¤Ç¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©³ÎÊÝ¤ò¡×¡Ö¥Æ¥ó¥È¤äËÉ´¨¶ñÈ÷Ãß¤ò¡×
ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ê¤É¤Ç°ì»þÅª¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¡Ö»ØÄê¶ÛµÞÈòÆñ¾ì½ê¡×¤ÎÈ÷¤¨¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤ÏÉ¬Í×¤ÊÈ÷Ãß¤Ê¤É¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¼ê°ú¤¤ò²þÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯7·î¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«²ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ÈòÆñ¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¼Ö¤ÇÈòÆñ¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç½ÂÂÚ¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤Û¤«¡¢°ûÎÁ¿å¤Ê¤É¤òÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ØÄê¶ÛµÞÈòÆñ¾ì½ê¡×¤Ï25¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏºÒ³²¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡Ö»ØÄê¶ÛµÞÈòÆñ¾ì½ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¼ê°ú¤¤ò²þÄê¤·¡¢ÈòÆñ¤ÏÅÌÊâ¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¤¬¼Ö¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë·ÐÏ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤Û¤«¡¢°ûÎÁ¿å¤äÈó¾ï¿©¤Î¤Û¤«¡¢Ç®Ãæ¾É¤äËÉ´¨ÂÐºö¤Ç¥Æ¥ó¥È¤äËÉ´¨¶ñ¤Ê¤É¤ÎÈ÷Ãß¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡Ë