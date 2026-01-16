20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡×È¯¹Ô½ªÎ»¤Ø ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡Ö»æ¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡© NEXCOÅìÆüËÜ
¡Ö»æ¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤ò¡Ö¾ðÊó»ï¡×¤ÇÂåÂØ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡×
¡¡NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡¢SA¡¦PA¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëºý»Ò¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ¶²û¤«¤·¤¤¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼°ÊÁ°¤Î¡Ö»æ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©ÃÏ¿Þ¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï³ÑÀî¥¢¥¹¥¡¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬È¯¹Ô¤·¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤¬´ÉÆâ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÌµÎÁ¤Î¾ðÊó»ï¤Ç¤¹¡£¡ÖÅìÆüËÜÈÇ¡×¤È¡ÖËÌ³¤Æ»ÈÇ¡×¡Ê¸½ºß¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¤Î¤ß¡Ë¤¬Ëè·îÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©ÃÏ¿Þ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯3·î20ÆüÈ¯¹Ô¤Î4·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯¹Ô¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»ÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ËÇÛ¿®¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï4·î¤Ë¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤¬´ÉÆâ¤ÎSA¡¦PA¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤ä¥°¥ë¥á¾ðÊó¡¢´Ñ¸÷¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥É¥é¤×¤é¡×Æâ¤Ë¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ¿Þ¤ÈSA¡¦PA¤Î±Ä¶È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×¤òSA¡¦PA¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÆ»Ï©¸øÃÄ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Ï©Àþ¤´¤È¤ËSA¡¦PA¤Î¾ðÊó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¡ÊÀÞ¿Þ¡Ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¡¢ÌµÎÁÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¤½¤ÎÂåÂØ¤È¤Ê¤ëNEXCOÅìÆüËÜ¤ÎÆÈ¼«ÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ2006Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤È¾ðÊó»ï¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎºÛ¤È¤·¡¢ÅìÆüËÜÈÇ¤ÈËÌ³¤Æ»ÈÇ¤ò¹ç¤ï¤»95ËüÉô°Ê¾å¡Ê2019Ç¯»þÅÀ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¡¢NEXCOÃæÆüËÜ´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¥¬¥¤¥É¡×¡¢NEXCOÀ¾ÆüËÜ´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤ÎÌ¾¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀÞ¿Þ¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë¶á¤¤ÂÎºÛ¤Î¤â¤Î¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÃæÆüËÜ¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¥¬¥¤¥É¡×¤Ï»æÈÇ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò2022Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ë1ËÜ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
