¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÍ¥¾¡¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢26Ç¯KOC½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡Ö¤â¤¦°ì²ó¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×ºòÇ¯¤Ï·ç¾ì
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡×¤ÎÄÔâ«Ê¿¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¡¢Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¡ÖºÇ¶¯¤ÎÆóÅáÎ®·Ý¿Í¡×¤ò·è¤á¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®No.1·èÄêÀï¡Á¡×¤Ç½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±¥³¥ó¥Ó¡£
¡¡Í¥¾¡¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤¦°ì²ó¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡²ó¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡£25Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£»ëÄ°¼Ô¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡£¡È¤ª¤â¤í¤¤Âç²ñ¤ä¤Ê¡¢¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤ä¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£