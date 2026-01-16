¥Þ¥óU¼ç¾B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îº£ÅßÂàÃÄ¤Ï¤Ê¤·¡©¡¡º£µ¨½ªÎ»»þ¤Ë¾Íè¤ò·è¤á¤ëÊý¿Ë¤ò·ø»ý¤«
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤½¤¦¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ï¡¢Æ±5Æü¤Ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÆóÅÙ¤Î¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¼ã¤Ì¾¾¤È·èÊÌ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Î»Ø´ø´±¤¬µî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦±½¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈËÜ¿Í¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÀÕÌ³¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡2020Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØBBC¡Ù¤Ï¡ÖÈà¤Ï°ú¤Â³¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£°ìÊý¤Ç¡Ö·ÀÌó¤¬»Ä¤ê1Ç¯¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¾Íè¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö½é¤Î·×²è¤ò·ø»ý¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¤·¡¢6·î°Ê¹ß¤ÏÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ä¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºò²Æ¤Ë¤ÏÃæÅì¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ë»ÄÎ±¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ø·¯¤¬µî¤Ã¤Æ¤â²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤¬¼«¿È¤ÎÂàÃÄ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
