¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º117¡¼135¥Û¡¼¥Í¥Ã¥Ä¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡¡¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Û¡¼¥Í¥Ã¥ÄÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Âè1Q¤ËÆÀ°Õ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1ËÜ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤ê3ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬39ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¥Û¡¼¥Í¥Ã¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤Ç8Àï¤Ö¤ê¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤«¤éÉüµ¢¡£Âè1QÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤ÆÆÀ°Õ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É7ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤â¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬31ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤ÎÂçË½¤ì¡£¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤â27ÆÀÅÀ12¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¾¡¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÈ¬Â¼¡£Âè1£Ñ»Ä¤ê4Ê¬26ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬55ÉÃ¤Ë¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È·è¤á¤Æ½éÆÀÅÀ¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¡£»Ä¤ê10Ê¬51ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬14ÉÃ¤«¤éºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤º»Ä¤ê2Ê¬40ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£»Ä¤ê5Ê¬47ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªQ¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£»Ä¤ê7Ê¬22ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤º¸åÈ¾ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï17Ê¬39ÉÃ½Ð¾ì¤Ç3ÆÀÅÀ1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁ´¤Æ3P¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£4ËÜ»îÅê¤Ç1ËÜÀ®¸ù¡£FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï25¡ó¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
