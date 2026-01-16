¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤ÇÁê¼¡¤¤¤À»Ø´ø´±²òÇ¤¡Ä¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬»ýÏÀ¡Ö¸¢¸Â¤Î¿¯¿©¤ÏÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ë´Ë¤ä¤«¤Ê¥×¥í¥»¥¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤¬¡¢Áê¼¡¤°¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø´±²òÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£15Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ç¯Áá¡¹¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø´±²òÇ¤¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«Á°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢4Æü¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë12Æü¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç²ò½ü¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ì¥¹¥«Á°´ÆÆÄ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤ÏFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤òÀ©ÇÆ¡£¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤°Ê¹ßÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂàÇ¤»þ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½ç°Ì¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¡Ö4¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÃæ¤Ç¤Î²òÇ¤·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ìºòÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¡¢2ÅÙ¤ÎEURO½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥È»á¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö´´Éô¡¢½¾¶È°÷¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁª¼ê¤È¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤´ü½ªÎ»¤Îº¬ËÜÅª¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢Êä¶¯¤ä¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊFD¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤È¸½¾ì¤ò»ØÆ³¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ç¸¢¸Â¤¬Ê¬²½¤µ¤ì¤¿¡È¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÂÎÀ©¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Î¸¢¸Â¤Î¿¯¿©¤ÏÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ë´Ë¤ä¤«¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤À¡£FD¤äSD¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊTD¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤³¤Î·¹¸þ¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¸½ºß¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÅý³ç¤·¡¢CEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤ËÄ¾ÀÜÊó¹ð¤·¡¢´ÆÆÄ¤è¤ê¤âÁÈ¿¥Åª¤Ë¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÊ¸²½¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀïÎ¬¡¢Ê¬²½¡¢·×²è¡¢¤½¤·¤Æ·ÑÂ³À¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤ÎÀ®¸ù¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÏÊ£»¨¤ÊÁª¼ê·ÀÌó¤Î´ÉÍý¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î´Æ»ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥È»á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê¡È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡É¤Î¸½ÂåÈÇ¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤¬Î¨¤¤¡¢´ÉÍý¤·¡¢°éÀ®¤¹¤Ù¤¿Íºà¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
