ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡¦À¶¿å»ÔÂå²ñÄ¹¡¡¸ø¼°ÀïÈÖ¾¡ÉéÂÐ¶Éµ¬Äê¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñÈ¯Â¡¢½÷Î®´ý»Î¤ÎÇ¥¿±½Ð»ºµ¬Äê¤ÎÌäÂêÄóµ¯¡ÖÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ï£±£¶Æü¡¢¸ø¼°ÀïÈÖ¾¡ÉéÂÐ¶Éµ¬Äê¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤òÈ¯Â¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Âè£±²óÆ¤ÏÀ¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÁÆ¬¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡¦À¶¿å»ÔÂå²ñÄ¹¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ËÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¤¬¡ÖÂÐ¶É¤ÎÆüÄø¤È½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ÎÁ°¸å·×£±£´½µ¤Î´ü´Ö¤¬°ìÉô¤Ç¤â½Å¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÐ¶É¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤ò¤á¤°¤êÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¡£Ï¢ÌÁ¤Ïµ¬Äê¤Îºï½ü¤È°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÀ¶¿å²ñÄ¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¡Û
ËÜÆü¤Ï¸ø¼°ÀïÈÖ¾¡ÉéÂÐ¶Éµ¬Äê¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Î½é²ó¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªË»¤·¤¤¤Ê¤«Ç¤Ì¿¤ò¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤ËÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤òÂåÉ½¤·¤Þ¤·¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÀèÈÌ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¥¿±½Ð»º¤Îµ¬Äê¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÏ¢ÌÁ¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ½÷Î®´ý»Î¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¶É¼Ô¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¿Í°Õ»×¤ÎÂº½Å¡£´ýÀïÁ´ÂÎ¤Î¸øÊ¿À¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤¹À©ÅÙ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï°åÎÅ¡¢Ë¡Ì³¡¢¶¥µ»±¿±Ä¡¢¤½¤·¤Æ¼çºÅ¼Ô¼ÂÌ³ÊÂ¤Ó¤ËÂÐ¶É¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ÈÀìÌçÅª¤«¤ÄÂ¿ÌÌÅª¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç³§¤µ¤ÞÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¡¹¡¢¤ª°å¼ÔÍÍ¡¢½÷Î®´ý»Î¤ÎÂåÉ½¡¢¤½¤·¤Æ±¿±Ä¤Î·Ð¸³¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËµÄÏÀ¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Î°Ñ°÷²ñÎ©¤Á¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÏ¢ÌÁ¤«¤é¤Î»ðÌä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¼çºÅ¼Ô¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¦¤¿¤á¤Î¾·Ã×¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¸¡Æ¤¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï°Ñ°÷²ñ¤Î¼çÂÎÀ¤Ë¤æ¤À¤Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¼«Í³³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤Î³ÎÊÝ¤ÈÅö»ö¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ËÜÆü¤ÎÆ¤µÄ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÈó¸ø³«¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÏ¢ÌÁ¤Ïº£¸å¤â°Ñ°÷²ñ¤Î¸¡Æ¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¼ÂÌ³¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½õ¸À¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ©ÅÙ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£