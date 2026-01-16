¥«¥·¥ª¡¢BABY-G¡ÜPLUS¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖBGD-10KH¡×- ¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î2WAY¥â¥Ç¥ë
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï1·î10Æü¡¢½÷À¸þ¤±ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖBABY-G¡×¤Î¡ÖBABY-G+PLUS¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤ÀìÍÑ¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¿·À½ÉÊ¡ÖBGD-10KH¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£
BGD-10KH
¡û¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë2WAY»ÅÍÍ
¡ÖBABY-G+PLUS¡×¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¤È¤·¤Æ¼ê¼ó¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥±¡¼¥¹¤òÀìÍÑ¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë2WAY»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¿·À½ÉÊ¤Î¡ÖBGD-10KH¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BGD-10KH-1JR
BGD-10KH-7JR
»þ·×ËÜÂÎ¤È¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤òºÎÍÑ¡£ËÜÂÎ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¡ÖBGD-10KH-1JR¡×¤È¡¢ËÜÂÎ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¥ì¥Ã¥É¤Î¡ÖBGD-10KH-7JR¡×¤Î2¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ê¥³¡¼¥óÀ½¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¥·¡¼¥ë¤ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥ÈÅÀÅô»þ¤Ë¤Ï±Õ¾½¤Ë¥Ï¡¼¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë±é½Ð¤â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¹½Â¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ10µ¤°µËÉ¿å¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢BABY-G¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡£¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BGD-10KH-1JR
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Çò¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¹õ¤Î»þ·×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖBGD-10KH-1¡×¤È¡¢ÀÖ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤ËÇò¤Î»þ·×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖBGD-10KH-7¡×¤Î2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BGD-10KH-7JR
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê2¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¡Ë
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W39.0¡ßD14.7¡ßH42.8mm
¼ÁÎÌ¡§33g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¼ù»é
¥Ð¥ó¥É¡§¼ù»é
ËÉ¿åÀÇ½¡§10µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó3Ç¯
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§125¡Á180mm
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢»þ¹ï¥¢¥é¡¼¥à¡¦»þÊó¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢12¡¿24»þ´ÖÀ©É½¼¨ÀÚÂØ¡¢Áàºî²»ON¡¿OFFÀÚÂØ¡¢LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È
