¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢25Ç¯11·îÅÙ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥¹¥È¿ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°(11·î3Æü¡Á30Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£1°Ì¤Ï¡¢11·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ØBest Artist2025¡Ù¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¿ô¤Ï26Ëü5,072·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡û¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇËèÊ¬¥Ý¥¹¥È¿ôÆÍ½Ð
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢X(Twitter)¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡È»ëÄ°¼Á¡É¤òÉ½¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¡ÖBuzz¥Ó¥å¡¼¡¼¥ó!¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¡£
Âè°ìÉô¡¢ÂèÆóÉô¤ÎÆóÉô¹½À®¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿1°Ì¤Î¡ØBest Artist2025¡Ù¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¡¦timelesz¡¦King ¡õ Prince¡¦SixTONES¡¦Travis Japan¡¦A¤§! group¡¦Snow Man¡¦SUPER EIGHT¤Î8ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç¡ÖHappiness¡×¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËèÊ¬¥Ý¥¹¥È¿ô¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
2°Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî)¤ÇÌó14Ëü·ï¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËËèÊ¬¥Ý¥¹¥È¿ô¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¸«¤é¤ì¡¢ ÆÃ¤Ë¡¢°æ¾åÏÂ(ÇµÌÚºä46)¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê(Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô)¡¦º´¡¹ÌÚÉñ¹á(¡áLOVE)¡¦Ý¯°æÍ¥°á(FRUITS ZIPPER)¡¦TSUZUMI(ME:I)¤Î5¿Í¤Ë¤è¤ëSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤äA¤§! Group¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤ÇËèÊ¬¥Ý¥¹¥È¿ô¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
TBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡Ù¤Ï¡¢Ìó5Ëü3,000·ï¤Ç6°Ì¤Ë¡£Snow Man¤Î¡ÖBOOST¡×²Î¾§¥·¡¼¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢MV¤ËÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤â¤½¤í¤Ã¤¿9¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´î¤ÖÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á ¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢1962Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥¹¥È¿ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎSNSÊ¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBuzz¥Ó¥å¡¼¡¼¥ó¡ª¡×¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¡£¡ÖBuzz¥Ó¥å¡¼¡¼¥ó¡ª¡×¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤ÎÅê¹Æ¤ò²òÀÏ¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÏÃÂêÀ¤äÈ¿¶Á¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
