°Â⻫À±Íè¡¦¾®Ô¢Éñ±©¤é¡ÖTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¡×Âè7ÃÆ½Ð±é¼Ô²ò¶Ø ÄÉ²Ã¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û2·î15Æü¤ËIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë¤è¤ê¡¢Âè7ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¡×¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë°ÂÀÆÀ±Íè¡¢»¨»ï¡ØSeventeen¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ABEMA¤Î⼤⼈µ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¤ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ØBUMP¡Ù¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¡õ¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥×¥íÈà⼥¤Î¾ò·ï¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë»Ö⽥¤³¤Ï¤¯¡¢2018Ç¯¤ËNHK E¥Æ¥ì¡ØE¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season20¡Ù¤äNHK E¥Æ¥ì¡Ø¹â¹»¹ÖºÂ ÃÏÍýÃµµá¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ä»¨»ï¡ØCanCam¡Ù¡ØViVi¡Ù¤ËÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬¹ç·×300Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½é¼ç±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿BL¥É¥é¥Þ¡ØYour Sky¡Ù¤Ç¤ÏºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¡¢¤½¤Î¸å¤â¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëKong¡¢Thomas¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¡¢1·î16Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØRun It Back¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×PSYCHIC FEVER¤«¤é°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎWEESA¡¢JIMMY¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô420Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«Å¹¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°ìÊý¡¢2024Ç¯3·î11Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬Áª¤Ö2024Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ100%¤Î¡È¸¶½É¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤·¤Ê¤³¡¢BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ìó7,000¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éºÇ½ªÁª¹Í¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥®¥¿¡¼¤ä¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤³¤Ê¤¹Â¿ºÍ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹·¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖNO LABEL ARTISTS¡×¤ÎÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Øfavorite song¡Ù¤Ï¡ÈÂ£¤êÊª¡É¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¡È¥Ó¥¿¥ß¥ó¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Õ¤ß¤Î¤¬TGC¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤Õ¤ß¤Î¤Ç¤¹¡ªÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëTGC¤Ç¡¢»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Øfavorite song¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¹âµé¿Â»ÎÉþÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Èø½£ÌÓ¿¥Êª¤È¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥í¥ê¥£¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤·Á¤ÎÍÎÉþ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÈø½£¥í¥ê¥£¥¿¤¬TGC¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤Î°áÁõ¤ò°ì¤«¤é¼ê¤¬¤±¡¢Ï·ÊÞ¥¹¡¼¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼7¿§¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¼Â¸½¡£¥í¥ê¥£¥¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ô¡¼¥¹¤ä¾®Êª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È»É½«¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿É½¸½¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOD ONLY KNOWS¡×¤â¼ê¤¬¤±¤ë´äÅÄ¹äÅµ¤Ï¡¢¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢¼«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿°¦ÃÎ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ÎÁ¡°Ý¤ò³èÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁ°Æü2·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ØAICHI TEXTILE FES. 2026¡ÙÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¡ÖLDH¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¡ÖW TOKYO¡ßLDH JAPAN ÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ê¢¨»öÁ°¿½¹þ¡¦ÃêÁª¤¢¤ê¡Ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢EXILE TETSUYA¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢LDH½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤äÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SDGsÌÜÉ¸¡Ö3.¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡ÊÎ¬¾Î¡§Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì12¡§00 ³«±é14¡§00 ½ª±é19¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©462-0846 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÌ¾¾ë1ÃúÌÜ4-1¡Ë
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡§Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ð³ÀÉ±ºÚ¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls2¢¨¡Ö2¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï2¾èÉ½µ¡Ë¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢KOKO¡Êizna¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢Ã«ºêÁáÌí¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢NANO¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MAI¡Êizna¡Ë¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢»³¸ýåºÍå¡ÊGirls2¡Ë¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¥â¥Ç¥ë¡§²ÆÉ±¤¨¤ì¤Ê¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¾¾»³åºÍø¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢Goki¡¢Kong¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Thomas¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§izna¡¢IS:SUE¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢¤·¤Ê¤³¡¢BALLISTIK BOYZ ¡¢¤Õ¤ß¤Î¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢WILD BLUE¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§ONSENSE¡¢¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡¢MON7A¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
MC¡§¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¡×¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¢¡°Â⻫À±Íè¡¦¾®Ô¢Éñ±©¤é¡ÖTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¡×½Ð±é·èÄê
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë°ÂÀÆÀ±Íè¡¢»¨»ï¡ØSeventeen¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ABEMA¤Î⼤⼈µ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¤ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ØBUMP¡Ù¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¡õ¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥×¥íÈà⼥¤Î¾ò·ï¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë»Ö⽥¤³¤Ï¤¯¡¢2018Ç¯¤ËNHK E¥Æ¥ì¡ØE¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season20¡Ù¤äNHK E¥Æ¥ì¡Ø¹â¹»¹ÖºÂ ÃÏÍýÃµµá¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ä»¨»ï¡ØCanCam¡Ù¡ØViVi¡Ù¤ËÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡¤·¤Ê¤³¡¦¤Õ¤ß¤Î¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô420Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«Å¹¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°ìÊý¡¢2024Ç¯3·î11Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬Áª¤Ö2024Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ100%¤Î¡È¸¶½É¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤·¤Ê¤³¡¢BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ìó7,000¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éºÇ½ªÁª¹Í¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥®¥¿¡¼¤ä¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤³¤Ê¤¹Â¿ºÍ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹·¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖNO LABEL ARTISTS¡×¤ÎÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Øfavorite song¡Ù¤Ï¡ÈÂ£¤êÊª¡É¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¡È¥Ó¥¿¥ß¥ó¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Õ¤ß¤Î¤¬TGC¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤Õ¤ß¤Î¤Ç¤¹¡ªÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëTGC¤Ç¡¢»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Øfavorite song¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢¡¡ÖÈø½£¥í¥ê¥£¥¿¡×¡õ´äÅÄ¹äÅµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹°áÁõÀ©ºî¤¬·èÄê
¹âµé¿Â»ÎÉþÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Èø½£ÌÓ¿¥Êª¤È¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥í¥ê¥£¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤·Á¤ÎÍÎÉþ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÈø½£¥í¥ê¥£¥¿¤¬TGC¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤Î°áÁõ¤ò°ì¤«¤é¼ê¤¬¤±¡¢Ï·ÊÞ¥¹¡¼¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼7¿§¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¼Â¸½¡£¥í¥ê¥£¥¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ô¡¼¥¹¤ä¾®Êª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È»É½«¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿É½¸½¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOD ONLY KNOWS¡×¤â¼ê¤¬¤±¤ë´äÅÄ¹äÅµ¤Ï¡¢¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢¼«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿°¦ÃÎ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ÎÁ¡°Ý¤ò³èÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢¡EXILE TETSUYA¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÖLDH¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡×³«ºÅ·èÄê
¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁ°Æü2·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ØAICHI TEXTILE FES. 2026¡ÙÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¡ÖLDH¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¡ÖW TOKYO¡ßLDH JAPAN ÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ê¢¨»öÁ°¿½¹þ¡¦ÃêÁª¤¢¤ê¡Ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢EXILE TETSUYA¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢LDH½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤äÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SDGsÌÜÉ¸¡Ö3.¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡×³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡ÊÎ¬¾Î¡§Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì12¡§00 ³«±é14¡§00 ½ª±é19¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©462-0846 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÌ¾¾ë1ÃúÌÜ4-1¡Ë
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡§Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ð³ÀÉ±ºÚ¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls2¢¨¡Ö2¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï2¾èÉ½µ¡Ë¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢KOKO¡Êizna¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢Ã«ºêÁáÌí¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢NANO¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MAI¡Êizna¡Ë¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢»³¸ýåºÍå¡ÊGirls2¡Ë¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¥â¥Ç¥ë¡§²ÆÉ±¤¨¤ì¤Ê¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¾¾»³åºÍø¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢Goki¡¢Kong¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Thomas¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§izna¡¢IS:SUE¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢¤·¤Ê¤³¡¢BALLISTIK BOYZ ¡¢¤Õ¤ß¤Î¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢WILD BLUE¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§ONSENSE¡¢¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡¢MON7A¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
MC¡§¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û