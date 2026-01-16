¡Ú¿·Ç¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÉÔÆóÀ½ÌýŽ¥Âç¿¹Ã£»ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¥«¥«¥ª¥Ð¥¿¡¼¤Î¹âÆ¤ÇÂåÂØÌý»é¤Î°ú¤¹ç¤¤Áý²Ã¡¢¿·ÂÎÀ©¤Çµ¡Æ°Åª¤Ê»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡½¡½25Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸µ¤ÎÁê¾ì¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê²þÄê¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼ûÍ×¤ÎÆß²½¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥×¥é¥¹ÌÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥Ð¥¿¡¼¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¤ÆÂåÂØÌý»é¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÍÑÌý»é(¥³¥³¥¢¥Ð¥¿¡¼ÂåÂØÌý»é)¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½¡½25Ç¯¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
4·î¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Ž¥¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹ÃÏÊý¤Î¿©ÍÑÌý¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¥æ¥¤¥ë¼Ò¤ò¥°¥ë¡¼¥×²½¤·¤¿¡£¹â¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤Ò¤Þ¤ï¤êÌý¤ä¥°¥ì¡¼¥×¥·¡¼¥É¥ª¥¤¥ë¤òÀ½Â¤Ž¥ÈÎÇä¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥³¥¢¥Ð¥¿¡¼ÂåÂØÌý»é(CBE)¤ÎÀî¾å¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CBE¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥àÌý¤È¤Ò¤Þ¤ï¤êÌý¡¢¥Ñ¡¼¥àÌý¤È¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤½£µòÅÀ¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥à¤È¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿CBE¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£M&A¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¹â¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤Ò¤Þ¤ï¤êÌý¤ò°ÂÄê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡½¡½ÂçºåŽ¥´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ®²Ì¤Ï
Åö¼Ò¤ÏBtoB´ë¶È¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î´ØÀ¾³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ORA³°¿©¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö±ã¡ÁUTAGE¡Á¥é¥Ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¡¢È¯ÌÀÃæ!¡×¤ÈÂê¤·¡¢5¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤âÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡½¡½»ö¶È»ý³ô²ñ¼Ò¤Ø°Ü¹Ô¸å¤Î¼ê±þ¤¨
4·î¤Ë¡¢½ã¿è»ý³ô²ñ¼ÒÀ©¤«¤é»ö¶È»ý³ô²ñ¼ÒÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¡Ö¿¢ÊªÀÌý»é¡×¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡¢¡ÖÆý²½Ž¥È¯¹ÚÁÇºà¡×¡¢¡ÖÂçÆ¦²Ã¹©ÁÇºà¡×¤Î4»ö¶ÈËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£³Æ»ö¶ÈËÜÉô¤¬½Ä¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ³¤³°¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤â¼çÆ³¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ÂÁ´ÉÊ¼ÁÀ¸»ºµ»½Ñ¡×¡¢¡Ö¸¦µæ³«È¯¡×¡¢¡ÖºâÌ³·ÐÍý¡×¡¢¡Ö¿Í»öÁíÌ³¡×¤Ê¤É¤ÎËÜÉô¤¬²£¼´¤ÇÁ´¼Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¥¨¥ê¥¢À©¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¸¢¸Â¤¬°Ñ¾ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯¡¢²ÝÂê¤Î¶¦Í¤ä»Ù±çÍ×ÀÁ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È¤´¤È¤Ëµ¡Æ°Åª¤Ê»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤â°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤ê¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÂÎÀ©¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÒCBE¤È¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥Á¥ç¥³¤ËÃíÎÏ¡¢Ä©ÀïÎÎ°è³ÈÂç¡¢ºåÆî»ö¶È½ê¤Ë¿·¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ó
¡½¡½¾å´ü¶ÈÀÓ¤ÎÉ¾²Á¤ò
Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢CBE¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢¶ÈÀÓ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»ö¶È¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÈÎÇä¤â·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¼ûÍ×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥ê¥¹¥¯¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¥Ö¥é¥Þ¡¼¼Ò¤ÏÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°´ü¤«¤é·ÑÂ³¤¹¤ë¥«¥«¥ªÄ´Ã£¤ÎÆÃ¼ìÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼´ü¤«¤é·×²èÄÌ¤ê¤Î¶ÈÀÓ²þÁ±¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡½¡½26Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿³Æ»ö¶È¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï
CBE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï1Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÁê¾ì¤¬5,000¥É¥ëÂæ¤«¤é6,000¥É¥ëÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤À¡£26Ç¯ÅÙ¤ÏCBE¤ÎÈÎÇä¤òÁ°Ç¯ÅÙÊÂ¤ß¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤ò³È½¼¤·¡¢¿ôÎÌ¤Î³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë½éÇ¯ÅÙ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ºåÆî»ö¶È½ê(Àôº´Ìî»Ô)¤Ë¿·¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ò·úÀßÃæ¤Ç¡¢26Ç¯ÅÙ¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¥Õ¥©¡¼¥É¹©¾ì¤Ë¿·¥é¥¤¥ó¤ò·úÀßÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤â26Ç¯ÅÙ¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëŽ¥¥Ù¥ë¥®¡¼Ž¥¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¿·¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤ä´ûÂ¸¹©¾ì¤ÎÁýÀß¤ò·×²è¤Ë±è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æý²½Ž¥È¯¹ÚÁÇºà¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÜ½ÏÀ½Ë¡¡×¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÎÏ¤¹¤ë¡£
²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÆ¦²Ã¹©ÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ä¹½Â¤²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢È¿Å¾¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£
¡½¡½Ä©ÀïÎÎ°è¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖUnited for Growth 2027¡×(25¡Á27Ç¯ÅÙ)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä©ÀïÎÎ°è¤ÎÍø±×ÈæÎ¨¤ò»ö¶ÈÍø±×¥Ù¡¼¥¹¤Ç24Ç¯ÅÙ¤Î5%¤«¤é15%¤Ø³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÀí¤Ã¤¿Â¸ºß¤¬¡ÖGOODNOON¡×À½ÉÊ·²¤À¡£¿¢ÊªÀÁÇºà¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¼çÎÏ¤ÎÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¥Ð¥¿¡¼¡Ö¥½¥¤¥ì¥Ö¡¼¥ë¡×¤Ï°ú¤Â³¤¿Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¢ÊªÀÌý»é¤Ç¤Ï¡ÖMELAVIO(¥á¥é¥Ó¥ª)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ°Êª»é¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Þ¡¼¼Ò¤¬CBE¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î³ÈÈÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î³ÈÈÎ¤ò¡¢Ä©ÀïÎÎ°è¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä©ÀïÎÎ°è¤ÏÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä»Ô¾ì¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¹½ÁÛ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½µ®¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
²ÁÃÍ¤È¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤½¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ä¶ÌäÂê¤È¤¤¤¦ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤Ï¿¢ÊªÀÁÇºà¤Î³ÈÂç¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÜ¶È¤Î³ÈÂç¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÚÎÏ°Ý»ý¤Ë¤ÏÂçÆ¦¤¿¤óÇò¤ÎÀÝ¼è¤¬Í¸ú¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ç§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄê²½DHA¤ò³èÍÑ¤·¡¢µû¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿©ÉÊ¤«¤é¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÈîËþÂÐºö¤È¤·¤Æ¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢À½ÉÊ¤äµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÂçÆ¦ÌýÎÈÆüÊó2026Ç¯1·î16ÆüÉÕ¡Ó