³«ËëÀï¤Ï2·î28Æü14»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¡¡Ö½Õ½©À©¡×·ÑÂ³¤Î´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°1¤¬2026Ç¯¥·¡¼¥º¥óÆüÄøÈ¯É½
2026Ç¯¤«¤é¡Ö½©½ÕÀ©¡×¤Ë¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤¹¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢2·î¾å½Ü¤è¤ê°Ü¹Ô´ü´Ö¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡Ö½Õ½©À©¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢2·îËö¤è¤ê¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
K¥ê¡¼¥°¤ò¼ç´É¤¹¤ë´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÏºÇ¶á¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎK¥ê¡¼¥°1¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àá¤«¤éÂè33Àá¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK¥ê¡¼¥°¤ÎÈþ½÷¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢º£¤Ë¤âÃÆ¤±¤½¤¦¤Ê»äÉþSHOT
º£µ¨¤ÎK¥ê¡¼¥°1¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÁ´ËÌ¸½Âå¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Ö¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢ÉÙÀî¡Ê¥×¥Á¥ç¥ó¡ËFC 1995¤Ê¤ÉÁ´12¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ï1¥Á¡¼¥àÅö¤¿¤ê3»î¹ç¤º¤Ä¡¢·×198»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎK¥ê¡¼¥°1¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡¢2·î28Æü14»þ¤è¤ê¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿ÎÀîÂÐFC¥½¥¦¥ëÀï¤À¡£¿ÎÀî¤Ï¹ß³Ê¤«¤é1Ç¯¤ÇK¥ê¡¼¥°2Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢K¥ê¡¼¥°1¤ÎÉñÂæ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤ÎFC¥½¥¦¥ë¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥ë¥¤¥¹¤ä¥¯¡¦¥½¥ó¥æ¥ó¤Ê¤ÉÂ¨ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤»²Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¹ï¤Ë¤Ï±¶»³Ê¸¼ì¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡¦¥à¥ó¥¹¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï±¶»³HD FC¤È¹¾¸¶¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¡ËFC¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£±¶»³¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë±¶»³¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤¿¿·»Ø´ø´±¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¤¡¢¹¾¸¶¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ºòµ¨¤ÎÀûÉ÷¤òºÆ¸½¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£
Æ±Æü16»þ30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¶âÀô¡Ê¥¥à¥Á¥ç¥ó¡ËÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤Ç¶âÀô¾°Éð¡Ê¥¥à¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥à¡Ë¤È±º¹à¡Ê¥Ý¥Ï¥ó¡Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç3°Ì¤ÇÄìÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¶âÀô¤Ï¡¢¿·»Ø´ø´±¥Á¥å¡¦¥¹¥ó¥¸¥ó´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£4¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëA¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±º¹à¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥Ï´ÆÆÄ¤Î°ÂÄê¤·¤¿»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
3·î1Æü14»þ¡¢Á´½£¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨K¥ê¡¼¥°1¤È¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¤ò¤È¤â¤ËÀ©¤·¤¿Á´ËÌ¤È¡¢¾º³ÊÁÈ¤ÎÉÙÀî¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á´ËÌ¤Ï¿·»Ø´ø´±¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¥ó´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ëº£µ¨¤âÍ¥¾¡¤ËÄ©Àï¡£ÉÙÀî¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¤¡¦¥è¥ó¥ß¥ó´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢K¥ê¡¼¥°1¤ÇÎÏ¶¯¤¤Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
Æ±Æü16»þ30Ê¬¡¢ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¿·»Ø´ø´±¤ò·Þ¤¨¤¿ºÑ½£SK FC¤È¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËFC¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ºÑ½£¤Ï¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡Ö¼çÆ³¤·¡¢°µÅÝ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸÷½£¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ¯³Ø¤È¡¢¿·´ÆÆÄÆ±»Î¤ÎÀï½ÑÅª¶î¤±°ú¤¤¬¸òºø¤¹¤ë°ìÀï¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î2Æü14»þ¡¢ÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÏÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¤ÈFC°ÂÍÜ¡Ê¥¢¥Ë¥ã¥ó¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºòµ¨½àÍ¥¾¡¤ÎÂçÅÄ¤Ï¡¢¥ª¥à¡¦¥¦¥©¥ó¥µ¥ó¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥ë¥É¥ô¥£¥°¥½¥ó¡¢¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥°¥©¥ó¤é¤òÊä¶¯¤·¡¢ÄºÅÀ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£K¥ê¡¼¥°1¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤ËÄìÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿°ÂÍÜ¤Ï¡¢º£µ¨¤âÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎK¥ê¡¼¥°1ÆüÄø¤Ï¡¢2025-2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACLE¡¢ACL2¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î»î¹çÆüÄø¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ä´À°¤Þ¤¿¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢K¥ê¡¼¥°1¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´33Àá½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÂè34Àá¤«¤éÂè38Àá¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬5»î¹ç¤º¤Ä¤òÀï¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î»î¹çÆüÄø¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë