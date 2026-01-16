¡Ú¿·ÅÞ·ëÀ®¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞŽ¥ÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞŽ¥ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬À¸½Ð±é ¡ÈÄ¶Ã»´ü·èÀï¡É½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡©¡Únews23¡Û
µÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡£
Î©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬news23¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤Ï
¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÁÀ¤¤¡¢²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ·ëÀ® ÁÀ¤¤¤Ï¡©ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡§
¤Ï¤¤¡£¤Þ¤À¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸½ºßºÇ½ªÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢16Æü¤Ë¤â2¿Í¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
·ë¹½¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡§
Æâ¡¹¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸øÉ½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥í¥´¤È¤«¤òºî¤Ã¤ÆÈ¯Ãí¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢16Æü¤Î¸á¸å¤Ë¤Ç¤â°ì½ï¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï2025Ç¯10·î¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ÎºÝ¤Ë¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤É¤ó¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¤Þ¤ÀÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¡¢¤Þ¤¿¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°²óÈÖÁÈ¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î³Êº¹¤Î³ÈÂç¤·¤¿ÆüËÜ¡¢¤ä¤Ï¤êÃæÆ»ÀªÎÏ¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢³Êº¹¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²º·òÊÝ¼é¤È¸À¤ï¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë²æ¡¹¤Ï´¶·ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
15Æü¤âÄ«¡¢³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦40Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·ÅÞ¤â»ëÌî¤ËÅý°ìÌ¾ÊíÊý¼°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤¿³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò·ë¹½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢16Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÅÞÌ¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿»Æ©¤µ¤»¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Î©²ò¾Ã¤«¤é¶¨µÄÂ³¤±¤Æ¤¤¿
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹â»ÔÁíÍý¤¬¼ÂºÝ¤Ë²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿·ÅÞ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÅÞÀª¤Î³ÈÂç¤¬¸·¤·¤¤¤«¤é¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤ò²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È´´»öÄ¹¡¦À¯Ä´²ñÄ¹¥¯¥é¥¹¤Ç¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæÆ»·ë½¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞî±¡¢²°¹æ¤Ç¡ÖÁªµó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÃæÆ»·ë½¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤ÎÃæÆ»¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¤Ä¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¤ä¤Ï¤êÌîÅÞ¤ÎÃæ¤ÎÃæÆ»¤À¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÃæÆ»Æ±»Î¤ÇËÜÅö¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤«¤é¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÂçµÁ¤Î¤Ê¤¤²ò»¶¤ÇµÞ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
2025Ç¯10·î¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð°Ý¿·¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤¬Î©·û¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤ä¤Ï¤êÌîÅÞ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤Í¿ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ðº£²ó¤Î¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤À¤Ã¤ÆÌîÅÞ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÃæÆ»¤Ç¡¢°ìÈÖ¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæÆ»¡×¤È¤Ï¡©ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²È·×¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃæÆ»¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¡Ö°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ÎÊë¤é¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í´Ö¤Î¹¬¤»°Ê¾å¤Ë¡¢¿Í´Ö¤è¤êÂ¾¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Îã¤¨¤Ð¡û¡û¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÏÃæÆ»¼çµÁ¤ÎËÜ¼Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£Ê¡»ã¼Ò²ñ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¤É¤¦½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹¤¤ÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÃæÆ»¤ÎÀ¯ºö¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
´ðËÜÍýÇ°¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÎÃæÆ»¤ò¸«¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤éÌ±¼çÅÞ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤ÈÏ«Æ¯ÅÞ¡£º£Ä´¤Ù¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÂÎÂ¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀ¯¼£ÀªÎÏ¤è¤ê¤â¡¢¿Í¸¢¤È¤«Ê¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Ê¡»ã¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤Î¤È¤³¤í¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤à¤·¤í¹ñ²È¤È¤«¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤è¤ê¤â¡¢¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ï©Àþ¤¬¶¯¤¤¤È¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤âÎÏ¶¯¤¤·ÐºÑ¤È¤«¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²È·×¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¡°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¡§
ÆüËÜ¤Î³Æ¼ïÀ¯ÅÞ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÆ»¤ÎÂ¾ÅÞ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
Í¦¤Þ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Ð¥º¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤â·¹¤«¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ëº¸Â¦¤Î¼çÄ¥¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È²á·ã¤Ê¼çÄ¥¤ÎÊý¤¬¡¢¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êºÇÅ¬²ò¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÌ£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢ÂÐÎ©ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤âÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ç°Õ·ÁÀ®¤¹¤ë¤«¤òÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²æ¡¹¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¡§
À¯¼£¿´¾ðÅª¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢¹ÊóÅª¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢Î¾´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÃæÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ËÍ¤Ïç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐÎ©¤«¤é¶¦Æ®¤Ø À¯ºö¤Î³Ö¤¿¤ê ¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡©
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
À¯ºöÌÌ¤Ç¤ÏÎ¾ÅÞ¤È¤â¤«¤Ê¤ê³Ö¤¿¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶É¡¡´äÅÄ²ÆÌï À¯¼£ÉôÄ¹¡§
Îã¤¨¤Ð°ÂÊÝË¡À©¤ÎÌäÂê¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÌäÂê¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Î¾ÅÞ¤Ë¤Ï¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À19Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹ËÎÎ¤È¤¤¤¦ÅÞ¤Î·ûË¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
ÅÞÌ¾¤È¹ËÎÎ¤Ï16Æü¤¢¤¿¤ê¤Ë½Ð¤»¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ À¯¼£ÉôÄ¹¡§
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ºö¤Ê¤É¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¹ËÎÎ¤ÏÎ¾Êý¤Î»Ù»ý¼Ô¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
»ä¤É¤â¤ÏÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¿½¤·¾å¤²¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢5¤Ä·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î5¤Ä¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î´ðËÜÅª¤Ê5¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë»¿Æ±¤Ç¤¤ëÊý¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È²æ¡¹¤Ï2025Ç¯11·î¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢º£²óÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²æ¡¹¤¬Äó¼¨¤·¤¿5¤Ä¤Î°Æ¤Ë»¿Æ±¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Î©·û¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£²æ¡¹¤â¸øÌÀÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤ÏÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡¤Ç²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡©ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÁªµóÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
½°µÄ±¡¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤òÂ¤¹¤È172µÄÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡¤Ç²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¿·ÅÞ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦½°µÄ±¡Áªµó¤òÀï¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¶¦ÄÌÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤Î¿ô»ú¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿ô¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤À¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
Àè¤Û¤É¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁªµóÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î±¦·¹²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î·ë½¸¤¬¤Þ¤ºÂè°ìÊâ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Áªµó¤Ç²¿¿Í¼è¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²¾¤ËÂ¤·¤Æ172¤Î¿ô¤Ë¿·ÅÞ¤¬Ã£¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤âÈãÈ½¤äÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
²Ã¤¨¤Æº£ÅÙ¤Ï¡Ö¿·ÅÞ¤Î¤â¤È¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÊç¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤Ç¡¢Á´°÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¸½¿¦¤Ç172¿Í¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯1¿Í¤Ç¤âÏ³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¿·¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â200¿Í¶á¤¯¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈæÎãÉ¼¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸øÇ§¤¹¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§¤µ¤ó¾¡¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡£¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤º¤ÏÃæÆ»ÀªÎÏ¤¬Éý¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Î©·û¤ÎµÄ°÷¤ÎÊý¤«¤é´û¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¤½¤ì¤ÏµÞÅ¸³«¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¼êÂ³¤Åª¤Ë¤Ï¡¢Ì±¼çÅª¤Ê¼êÂ³¤¤ÇÁ´Éô°ìÇ¤¤ª¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤âÏ³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÇÓ½ü¤ÎÏÀÍý¤â¼è¤é¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÂ¿¤¯¤Î»¿Æ±¼Ô¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
16Æü°Ê¹ß¡¢¿ô»ú¤ÎÌÜÉ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
²æ¡¹¤¬¤â¤·¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤·¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦ÃæÆ»¤Î²ô¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂ¾¤ÎÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤³¤ÎÃæÆ»¤Î²ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¿§¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢Î©·û¤È¤Ï¤â¤¦ÂÐ·è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£¸øÌÀ¤Î»Ù»ýÁØ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎ©·û¤Î¸õÊä¼Ô¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É¡¡´äÅÄ À¯¼£ÉôÄ¹¡§
¤½¤³¤¬¤ä¤Ï¤êÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÂç¤Î´Ø¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬¿·ÅÞ¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¿·ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁ³Á´¹ñ¤Î¿·ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¿·ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¿·ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¿ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡©
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¿·ÅÞ¤ò±þ±ç¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢15ÆüÃæ±û´´»ö²ñ¤Ç·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TBSÊóÆ»¶É¡¡´äÅÄ À¯¼£ÉôÄ¹¡§
¤µ¤é¤ËÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷3000¿Í¤ÎÊý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤ò¤·¤ÆÍý²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ15ÆüÌë¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂçÊý¿Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿·ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÁ´¹ñ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¿ä¤¹¤ó¤À¤È¡£¿·ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿ÍÊÁ¡¢¿ÍÊªÍ¥Àè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦20Ç¯¤â¼«Ì±ÅÞ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¡¢¿·ÅÞ¤ò¿ä¤¹¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3000¿Í¤ÎÃÏÊýµÄ²ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó²æ¡¹Î©·û¤Î¸õÊä¤ò¿ä¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î©·û¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¹ËÎÎ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Äó°Æ¤·¤¿5¤Ä¤ÎÀ¯ºö¡¢¤³¤ì¤é¤ËÃæÆ»À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¿ä¤¹¡£Î©·û¤Î¿Í¤ò¿ä¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ°è¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÊý¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸øÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¿·¤·¤¤¿·ÅÞ¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î·èÊÌ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
²æ¡¹¤Ï¸µ¡¹Î¥ÅÞ¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¼«Ì±¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó¡¢²¿ÅÙ¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÆ»¤Î¿·¤·¤¤²ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º£¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÊý¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÃæÆ»¤¬¼çÂÎ¤ÎÀ¯¼£¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¿¤À¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿µÄ°÷¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿µÄ°÷¤ÎÊý¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
Áªµó¶è¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ì¤Ï¿´¾ðÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¸øÌÀÅÞ¤¬Äó°Æ¤·¤¿ÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÎ©·û¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¡£¤Ç¤¹¤«¤éÎ©·û¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÊý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç²æ¡¹¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¡§
µÕ¤ËÎ©·û¤Î»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½¡¶µÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÕ¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
ÃÏÊýµÄ°÷¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë3000¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢Îã¤¨¤ÐÁªµó¶è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½°µÄ±¡¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÀè¤Û¤É¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÆ»¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¤Ç·ë½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤âº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÃÀÞ¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Î¥ÅÞ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¤ÏÎ¥ÅÞ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Î¥ÅÞ¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÅÞ¤Î¸µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÅÞ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢²æ¡¹¤âÃÏÊýµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿·¤·¤¤ÅÞ¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡£³¹¤ÎÀ¼¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êë¤é¤·¤ÎÉéÃ´¤É¤¦¸º¤é¤¹¡©³¹¤ÎÀ¼¤Ï
80Âå
¡Ö½îÌ±¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊª²ÁÂÐºö¡£¼ã¤¤¿Í¤Î»Ò°é¤ÆÂÐºö¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
¥Ñ¡¼¥È¡Ê50Âå¡Ë
¡Ö¸ºÀÇ¤ÈÇ¯¶âÌäÂê¡£»ä¤â¡ÊÇ¯¶â¤ò¡Ë¤â¤é¤¨¤ëÇ¯Îð¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤¿Ê¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
²ñ¼Ò°÷¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö¥³¥á¡Ê²Á³Ê¡Ë¤âÁ´Á³²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Íñ¡¦ÌîºÚ¤È¤«²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀÇ¶â¤È¤«¸ºÀÇ¤¬¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¡×
30Âå
¡Öº£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡£¤¤¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì°ìÂò¡×
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö²¿¤È¤«À¸³è¤ò¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸ºÀÇ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ö·Ú¸ºÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¡×¤ò¸¡Æ¤¡¢¤½¤·¤ÆÎ©·û¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¥¼¥í¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í½½Ê¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Êª²Á¹â¤Î¼ç¤¿¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¿© ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊäÀµÍ½»»¤ÎÃæ¤Ç¤ªÊÆ·ô¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼Â¸úÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð²æ¡¹¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Î¥¼¥íÀÇÎ¨¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤âºâ¸»¤â´Þ¤á¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¸å¤ÎµÍ¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
²æ¡¹¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨¡¢¤³¤ì¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïºâ¸»¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¹ñ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·¤·¤¤ºâ¸»¤Ë¤¹¤ë¡¢ÀÇ¶â°Ê³°¤òºâ¸»¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Îºâ¸»ÏÀ¤â´Þ¤á¤Æº£Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Êª²Á¹â¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¼Â¤Ï±ß°Â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±ß°Â¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿Êª²Á¹â¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤È¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹ñºÝ¿®Ç§¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤ÊºâÀ¯À¯ºö¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÍø¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶âÍø¹â¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤âº£¸å¡¢¿·¤·¤¤ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢Êë¤é¤·¡¦Êª²Á¹â¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÃæ¹ñ¤ËºÇ¤â¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸øÌÀÅÞ¡×¿·ÅÞ¤¬ÉÁ¤¯ÂÐÃæ³°¸ò¤È¤Ï¡©
TBSÊóÆ»¶É¡¡´äÅÄ²ÆÌï À¯¼£ÉôÄ¹¡§
³°¸ò¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¡¢´Å¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆó¿Í¤Ë³°¸ò¤òÇ¤¤»¤¿¤È¤¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ¤Ë²¿¤«ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£´Å¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬¤Þ¤Çº£°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤êÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢½ÏÎ¸¤Ê¤È¯¿®¤òÁíÍý¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤«¤é¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ò¡¢²æ¡¹ÌîÅÞ¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿½ÅÅª¤Ë½ÅÁØÅª¤ËÃæ¹ñ¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑÅª¤Ê¸ß·Ã´Ø·¸¡¢¤Þ¤µ¤ËÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶À°È÷¤òÌîÅÞ³°¸ò¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¿¤è¤êÇ½Æ°Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤â¤¦°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¶¯¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤â¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢60Ç¯Íè¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¡¢¤½¤Î²¼½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Î¤â¸øÌÀÅÞ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏºÇ¤â¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢»ä¤Ï¸øÌÀÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îºâ»º¤Ï°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ïº£ÌîÅÞ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À¯ÅÞ´Ö³°¸ò¡¢¤³¤ì¤é¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤ÆÆüÃæ´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ù»ýÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤È¤¤¤¦Ê¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢À¯¼£Åª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶áÎÙ³°¸ò¤Î´Ö¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢°ìÅÙÃÇ¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊ¶Áè¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Íê´Ø·¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼«Ì±ÅÞ°Ê¾å¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯Â³¤¯¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
»ä¤É¤â¤¬Äó°Æ¤·¤¿À¯ºöÍýÇ°¤Ë°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÌîÅÄ¤µ¤ó¡¢³Ð¸ç¤Î¤Û¤É¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¿·¿ÊÅÞ¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é´õË¾¤ÎÅÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤»ä¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿²ó¤«ºÃÀÞ¤ÎÎò»Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤ÏÍýÇ°¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ìÃ×¤µ¤»¤¿ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÃæÆ»¤ÎÀªÎÏ¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡×¤È¡£¤³¤ì¤¬±ÊÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤âÀ¯¼£À¸Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
2024Ç¯11·î¡¡¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤
2025Ç¯¡¡26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
2011Ç¯ Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÇÁíÍý½¢Ç¤
Ìó40Ç¯´Ö Ä«¤Î±ØÁ°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë
´äÅÄ²ÆÌï
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£ÉôÄ¹¡¡¸µ´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×
¾®Þ¼ÁíÍý°ÊÍè¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£¼èºà¤òÃ´Åö
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒQuizKnock CEO
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ
