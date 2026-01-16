±Ñ¹ñ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ï2026Ç¯¤âÀ¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë
±Ñ¹ñ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ï¥¦¥¹¡ÊAsia House¡Ë¡×¤¬1·î15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤¬2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤À¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢Ê£»¨¤«¤ÄÎ®Æ°Åª¤ÊÃÏÀ¯³ØÅª´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¤¬¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¡Ê´ðÁÃÅª¾ò·ï¡Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·øÄ´¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÏ¶¯¤¤¹ñÆâ¾ÃÈñ¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤ÎÁý²Ã¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤Î¼«Î©²½¤Ø¤Î°Ü¹Ô²ÃÂ®¤¬¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¤âÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë