1年ぶりにBUCK∞TICKが日本武道館に戻ってきた。公演タイトルは1年前と同じ『ナイショの薔薇の下』。このタイトルの元となったアルバム『スブロサ SUBROSA』を2024年12月4日に発表して以来、「薔薇の下」でのナイショの集いは続いてきた。追加公演を含め全国22公演となった『BUCK∞TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』、そして全15公演の『BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下-』、そのファイナルを迎えたのが、2025年12月29日の日本武道館だ。ステージには大きな薔薇の花が浮かび上がる幕が降りていた。SEが流れるとそれはスルスルと上げられ、ステージの真上に落ち着き「ナイショの薔薇の下」が始まった。このライブは、全国33カ所の映画館でのライブビューイング（さらに後日、WOWOWでの放送・配信が決定している）が行われ、数多の人が目撃した。

（関連：【写真あり】BUCK∞TICK、培ってきた自由度とスケールの“集大成” 『スブロサ SUBROSA』の凄みを最大限に放った武道館公演）

“4人で前へ進む姿”がブラッシュアップされたステージ

オープニングはアルバムの幕開けでもありツアーのスタートを飾ってきた「百万那由多ノ塵SCUM」。厳かな空気を感じさせるサウンドに乗り、1人スポットを浴びていた今井寿（Vo/Gt）の歌が場内に響いていくと、向かって右に星野英彦（Vo/Gt）、その後方に樋口豊（Ba）、今井の後方のヤガミ・トール（Dr）にもライトが当てられる。このフォーメーションがBUCK∞TICKのスタイルであることに、もう迷いはない。今井「アガって行くよ！ Boys&Girls！」と叫んで「雷神 風神 - レゾナンス #rising」へ。軽快なビートにオーディエンスのハンドクラップが重なり小気味いい。サビの〈ハートに火をつけろ〉を歌いながら今井が自分の胸を叩く。そして次の曲「夢遊猫 SLEEP WALK」を弾き語りで歌い始め「ニャオス！」と合図すると猫の手が場内いっぱいに踊り出した。

「ハロー、トーキョーベイビーズ！ ライブビューイングベイビーズ、WOWOWベイビーズ！ BUCK∞TICKです。今夜も一緒に楽しもう、盛り上がろう、騒ごうぜ、ナイショの薔薇の下、スブロサだ！」

今井が呼びかけ「スブロサ SUBROSA」へ。今井のラップ調のボーカルと星野が叩くメタルパーカッションが祝祭感を盛り上げる。この1年、演奏し続けてきたアルバム『スブロサ SUBROSA』の曲はメンバーの体に染み込んでいるかのよう。もちろんオーディエンスも同様で、ダンサブルなテクノビートに体が揺れている。そのノリのまま星野が歌う「From Now On」に突入し、さらに幻想的な「Rezisto」へと続く。蠱惑的（こわくてき）なサウンドと今井のウィスパーボイスに、引き込まれずにいられない。「ストレリチア」ではステージ後方のスクリーンにアンリ・ルソーばりのカラフルな花が浮かび上がり、アブストラクトなサウンドが別世界へと誘う。

「いい気分だ！ じゃここで、ガッガッガッガッと、すっげえ遠くまでブチ上げていきましょう。嵐の夜だ、『冥王星で死ね』！」ーーこうMCをした今井は手にマイクを持って歌い、ステージを動き回る。ケチャ（バリ島の民族音楽）風に「ガッガッガッガッ」と星野も声を重ねて腕を振り上げ、盛り上げていると、2人の間を樋口が走り抜けた。星野が「腰を振ってもらえますかー！」と呼びかけた「paradeno mori」は、星野自身も腰を振りオーディエンスとダンス。そして樋口のベースがグルーヴィに響いて「遊星通信」が続き、「絶望という名の君へ」ではスクリーンは4人の映像に。星野が歌うこの曲はメロディの美しさや歌詞から、2年前に急逝した櫻井敦司が4人と共にいるように思えてしまう。けれど4人が表現したいのはそこではなく、現在4人が進んでいる姿を見せることだ。それは歌詞のように〈希望〉と呼ばれるべきものだろう。

約1年前に『スブロサ SUBROSA』が発表された時、17曲も揃えたのは新曲だけでステージを構成するつもりだからなのだろうと思った。実際ほぼ新曲だけで彼らはライブをやり続け、4人でのスタイルをブラッシュアップしてきた。今ではどの曲もステージにふさわしいスケール感を持ち、時には自由度を増し、あるいはストイックに研ぎ澄まされている。この武道館公演は、そうやって培ってきたものの集大成だったのではないか。ステージ中盤となって私はそんな思いを強くしていた。

歩んできた歴史を感じさせるアンコールに大歓声

シュルレアリスムな映像を合わせたインストゥルメンタルの「神経質な階段」を経て、星野の歌う「プシュケー - PSYCHE -」へ。さらに今井が「見えるか？ 天使がラッパを吹いているぜ」と言った「ガブリエルのラッパ」で、今井はSex Pistols時代のジョン・ライドン（ジョニー・ロットン）さながらにマイクを握ってしゃがみながら歌った。「3000年後の荒野で会おうぜ！」と前振りをした「黄昏のハウリング」では、力強いドラムに自在なギターソロで彩る重厚なサウンドがバンドの底力を感じさせた。これがBUCK∞TICKだ。それ以外の言葉が浮かばない、ドラマチックな本編のラストだった。

ロボ声によるメンバー紹介に続き、赤いTシャツを着たヤガミのドラムソロでアンコールがスタート。そしてメンバーが揃うと今井が「さあ始めよう、新しいロックンロール！」と呼びかけ最新シングル曲「渋谷ハリアッパ！」で踊らせる。途中で「武道館！」「東京！」などと叫んでいた星野は、その熱のままに「風のプロローグ」をドラマチックに歌い上げた。「中指を尖らせろ、尖らせたら突き上げろ！」と今井が呼びかけた「TIKI TIKI BOOM」では2台のギターがパンキッシュに重なった。

ここまでの18曲は『スブロサ SUBROSA』と、その後のシングル曲だけ。先ほど書いた集大成は、ここで完成したと言っていいだろう。ある意味、この先が本当の意味でのアンコールだったかとも思う。今井がギターを弾きながら鼻歌のように歌い出したのは「Baby, I want you.」で、大きな歓声が沸き起こった。本編楽曲とは比にならないほど演奏されてきた曲がバンドを解き放ち、オーディエンスの心を揺らした。「じゃあもう1曲やるから、みんなで楽しもうぜ、全国のベイビーズ！」ーーこう言って今井が鳴らした「スピード」のイントロに一段と大きな歓声が起こり、今井と星野が歌いつないでいく。新たなBUCK∞TICKとなって2年だが、彼らには約40年の歴史がある。重なり合う2つのBUCK∞TICKが見えてきた。

曲が終わると今井は「気持ちいい乾杯がこれでできます。自分の信じた道をまっすぐに突き進んでください。また会いましょう」と締め、星野は「来年もいい年にしましょう、おやすみ」と挨拶。ヤガミは最年長らしく「ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。武道館44回目だそうで、これからも“Ing”で行きますんで、よろしくお願いします。また会いましょう」と手を振った。そして樋口が「去年の武道館から1年間全国でたくさんのパワーをもらいました。感謝します。来年も一生懸命やりますので応援してください。また会いましょう」と直筆のサインと武道館を描いたタオルを振って見せた。温かい4人の言葉がライブの余韻をさらに温めてくれるようだった。

この後に映像で、2026年には新作レコーディング、また6月16日に東京・SGC HALL ARIAKEでワンマンライブ、6月27日よりファンクラブ「FISH TANK」の30周年記念ツアーを行い、2026年12月29日には、この日本武道館での再会を予定していることが告知された。BUCK∞TICKの未来はまだまだ続く。

（文＝今井智子）