¡Ö¤Á¤ç¡¢¤³¤ìËÜÅö¤ËÆ±°ì¿ÍÊª⁉¡×¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æàÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¤Æ¡ª¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤Ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¾Ð¡×¤ÎÀ¼
¼«¿È¤Î¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡õÊ¢´¬¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤ÎÀÐ°æ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿2Ëç¤Îà·ãÊÑá¼Ì¿¿¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö24»þ´Ö¤Ç20Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¡©¢«¤³¤ì¤¬¡¡¤³¤¦¢ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëÊ¢´¬¤ò¤Þ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Î1Ëç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î½÷Áõ´ë²è¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶âÈ±¡£Ê¢´¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ÖAmazon¤ÇÇã¤Ã¤¿Ê¢´¬¤¤¬ÀäÂÐ¤ËÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¢´¬¤¬ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤Ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¾Ð¾Ð¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡©¡©¡©¡×¡ÖÇÔËÌ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¤ó¤ä¤¬www¡×¡Ö¤¨¡ª¥á¥¤¥¯¤¦¤Þ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¿Ê²½¤Ï¤â¤¦Éð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶§´ï¤À¤è¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¤Æ¡ªÀÐ°æ¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¡¢¤³¤ìËÜÅö¤ËÆ±°ì¿ÍÊª¡ª¡©¡×¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë£÷£÷£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤µ¤ä¹á¤Ï¡Ö¿·»³¡×¤È¡ÖÀÐ°æ¡×¤Î2¿Í¤Ç2014Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£17Ç¯¤Î½é¤á¤Æ¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ7°Ì¤Ë¡£22Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¡¢23Ç¯¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
pic.twitter.com/OPW8euASsP