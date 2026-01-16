¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬Âè£²£±Âå¼ç¾¤È¤·¤Æ·è°Õ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÅù¡¹ÎÏµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢µð¿Í¤ÎÂè£²£±Âå¼ç¾¤È¤·¤Æ·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÆü¡¢µð¿Í¤Ï³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£´ßÅÄ¤Ï¡ÖÂ§ËÜ¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤âÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ä¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤«¤é¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ªÁ°¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±µéÀ¸¤Çµð¿Í¤ÎÂè£²£°Âå¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¸ø¼°Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤ÆÉ¡Â©¥×¥ó¥×¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ´ßÅÄ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤«¤êµ¤Ì£¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£