¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Î¥ì¥¢¥ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ï¤¢¤ë¡©¸½ÃÏµ¼Ô¤¬²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡¡¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹ÂàÃÄ¤¬¾ò·ï¤È¤ÎÊóÆ»¤â
¡¡¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë´ÆÆÄ¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾¾¤Î»Ø´ø¤ò´üÂÔ¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌç¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡Ö¤â¤¦´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í´ÆÆÄ¶È¤Ø¤ÎÉüµ¢°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ´ÆÆÄ¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥É¥¤¥Ä¡×¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥¯¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¾ì¹ç¡¢´ÆÆÄÉüµ¢¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¾ï¤ËÈà¤Î¿´¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¯¤¤µ¢Â°°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¤Æ¤¬À°¤¨¤ÐÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¤Ä¤¢¤ë¡££Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤À¡×
¡¡¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°»á¤Î¼çÄ¥¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤È¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»Ø´ø¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥ã¥Ø¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï½¢Ç¤¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÂàÃÄ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥Ú¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ë»Ø´ø´±¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Î¿´ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£