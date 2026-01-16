¡Ú³¤³°»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÛÊÆ£Æ£Ò£Â´Ø·¸¼ÔÈ¯¸À
ÌÀÆü¤«¤éº£·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤òÁ°¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¡£´ü´ÖÁ°ºÇ½ªÆü¤Îº£Æü¤ÏÊ£¿ô¤ÎÈ¯¸ÀÍ½Äê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï°ì»þ¼¡´üµÄÄ¹¸õÊä¤È¤·¤Æ¤âÌ¾Á°¤Îµó¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥¦¥Þ¥ó£Æ£Ò£ÂÉûµÄÄ¹¡£ÉûµÄÄ¹½¢Ç¤Á°¤Ï¥¿¥«ÇÉ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Æ±»á¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£··î¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¥¦¥©¥éー»á¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÍø²¼¤²¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉûµÄÄ¹½¢Ç¤¸å¤Ï¥Ï¥ÈÇÉ»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆÊÆÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»á¤¬¶¯¤¤Íø²¼¤²¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
17Æü0:50¡¡¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ²ñµÄ³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
1:00¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
5:30¡¡¥¸¥§¥Õ¥¡ー¥½¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊAER¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
17Æü0:50¡¡¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ²ñµÄ³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
1:00¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
5:30¡¡¥¸¥§¥Õ¥¡ー¥½¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊAER¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë