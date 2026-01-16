ÌðÂô¿´¡¡¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¥¸¥à¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤áÂ©¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¡¢¤Û¤½¡Á¤¤¡×
¡¡¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê46¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÌðÂô¿´¡Ê44¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Èþ¤·¤¤¤¯¤Ó¤ì¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¹õ¤Î¥¦¥¨¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö2026¤â¤ä¤ë¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢ÉÂµ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢·ò¹¯¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¡Á¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¡¢¤Û¤½¡Á¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï2007Ç¯¡¢6Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆËâºÀÅÍ¤È·ëº§¡£12Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¡¢14Ç¯9·î¤Ë¼¡½÷¡¢19Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£